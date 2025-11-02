«Мослифт» опроверг сообщения о падении лифта с женщиной

В «Мослифте» опровергли сообщения о падении лифта с женщиной в доме на улице Обручева на юго-западе столицы, произошло застревание кабины на первом этаже, следует из телеграм-канала компании.

Там сообщили, что утром 2 ноября специалисты получили заявку о падении кабины, затем на место прибыл механик аварийной службы. Он обнаружил, что лифт застрял на первом этаже, открыл двери, пассажирка смогла выйти. Ей не нужна была госпитализация.

Ранее жительница дома рассказала «РИА Новости», что около 11 часов утра по мск лифт с пассажиром сорвался с 13-го этажа, кабина остановилась почти у цокольного яруса. По ее словам, лифтер сообщил, что сработало экстренное торможение. Пострадавшую женщину госпитализировали, серьезных травм у нее нет. Лифты в доме новые, но жильцы ранее уже жаловались на неполадки в их работе, сказала собеседница агентства.

О срыве лифта сообщил также телеграм-канал Mash, ссылаясь на местных жителей.