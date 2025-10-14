 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Электромеханика насмерть придавило лифтом в МГТУ им. Баумана

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В одном из учебных корпусов МГТУ им. Баумана мужчину насмерть придавило лифтом, сообщили РБК в управлении СК по Москве. Информацию о происшествии также подтвердили РБК в пресс-службе учебного заведения.

«В ходе проведения ремонтных работ неисправного лифтового оборудования погиб электромеханик-лифтер», — уточнили в вузе.

Там выразили соболезнования семье погибшего. 

Анастасия Лежепекова, Софья Полковникова
лифт МГТУ им. Баумана лифты нападение Следственный комитет
