Электромеханика насмерть придавило лифтом в МГТУ им. Баумана
В одном из учебных корпусов МГТУ им. Баумана мужчину насмерть придавило лифтом, сообщили РБК в управлении СК по Москве. Информацию о происшествии также подтвердили РБК в пресс-службе учебного заведения.
«В ходе проведения ремонтных работ неисправного лифтового оборудования погиб электромеханик-лифтер», — уточнили в вузе.
Там выразили соболезнования семье погибшего.
