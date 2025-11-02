Умер оператор «Терминатора» и «Инспектора Гаджета» Адам Гринберг

Адам Гринберг (Фото: The American Society of Cinematographers)

В 88 лет умер номинированный на премию «Оскар» оператор-постановщик Адам Гринберг, известный работой над фильмами «Терминатор» и «Терминатор 2», сообщает Deadline.

Гринберг родился в Кракове в 1937, а вырос в Тель-Авиве. В 1950–1960-х годах он начал работать лаборантом на киностудии и оператором-документалистом. Его первая работа как оператора-постановщика — фильм «Летающая сваха» (1966). В дальнейшем он снимал израильские фильмы, а затем работал в Голливуде. Среди его операторских работ — «Терминатор», «Ла Бамба», «Инспектор Гаджет», «Тернер и Хуч», «Трое мужчин и младенец», «Привидение» и другие.

На «Оскар» в категории лучшая операторская работа его номинировали в 1992 году за ленту «Терминатор 2: Судный день».

В 2013 году Гринберг вернулся в Израиль для создания документального фильма «Следы в Иерусалиме».