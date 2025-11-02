Умер фотограф Игорь Пальмин
Фотограф Игорь Пальмин скончался на 93-м году жизни, сообщила газета The Art Newspaper Russia со ссылкой на семью Пальмина.
«Прощание пройдет в четверг 6 ноября около полудня на Николо-Архангельском кладбище», — уточнили близкие фотографа.
Издание назвало Пальмина «одним из лучших фотографов второй половины XX века, а серию его работ о советской повседневности «Скромная жизнь» — отражением другой стороны эпохи.
Игорь Пальмин родился в 1933 году в Сталинграде. Окончил геологический факультет Воронежского университета, позже заочно учился на операторском факультете ВГИКа. Работал телеоператором, оператором научного кино и редактором отдела науки Центрального телевидения.
Серьезно заниматься фотографией Пальмин начал в 1950-е годы, а с 1971 года стал независимым художником, сотрудничал с журналами «Декоративное искусство», «Творчество» и ведущими издательствами в СССР и за рубежом.
Пальмин известен как мастер архитектурной фотографии и хроникер неофициального искусства. Он считал главным достоинством фотографии честность и стремился запечатлевать происходящее таким, каким его видит человеческий глаз. Его работы публиковались в десятках книг и изданий о современном искусстве и архитектуре.
