Умер фотограф Игорь Пальмин

Фотограф Игорь Пальмин умер в возрасте 92 лет

Игорь Пальмин (Фото: из личного архива)

Фотограф Игорь Пальмин скончался на 93-м году жизни, сообщила газета The Art Newspaper Russia со ссылкой на семью Пальмина.

«Прощание пройдет в четверг 6 ноября около полудня на Николо-Архангельском кладбище», — уточнили близкие фотографа.

Издание назвало Пальмина «одним из лучших фотографов второй половины XX века, а серию его работ о советской повседневности «Скромная жизнь» — отражением другой стороны эпохи.

Игорь Пальмин родился в 1933 году в Сталинграде. Окончил геологический факультет Воронежского университета, позже заочно учился на операторском факультете ВГИКа. Работал телеоператором, оператором научного кино и редактором отдела науки Центрального телевидения.

Серьезно заниматься фотографией Пальмин начал в 1950-е годы, а с 1971 года стал независимым художником, сотрудничал с журналами «Декоративное искусство», «Творчество» и ведущими издательствами в СССР и за рубежом.

Пальмин известен как мастер архитектурной фотографии и хроникер неофициального искусства. Он считал главным достоинством фотографии честность и стремился запечатлевать происходящее таким, каким его видит человеческий глаз. Его работы публиковались в десятках книг и изданий о современном искусстве и архитектуре.