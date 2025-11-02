Взрывы произошли в классе химии в школе на севере Германии

Фото: bvs-geesthacht.de

Взрывы и пожар, сопровождающийся сильным задымлением, произошли в химической лаборатории школы имени Берты фон Зуттнер в немецком городе Гестхахт, сообщают Bild и Rheinische post.

Как пишет Bild, около 5:40 (7:40 мск) в воскресенье в службу экстренной помощи поступил сигнал о сильном задымлении на территории этой школы. Как сообщили, очевидцы, было слышно несколько взрывов.

Кроме того, жителям города рекомендовали не открывать окна и двери из-за токсичного дыма. Причины возгорания и масштаб ущерба пока выясняют.

Как пишет RP со ссылкой на директора школы, ученики пятого — восьмого классов теперь будут учиться из дома.