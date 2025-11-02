 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Взрывы произошли в классе химии в школе на севере Германии

Фото: bvs-geesthacht.de
Фото: bvs-geesthacht.de

Взрывы и пожар, сопровождающийся сильным задымлением, произошли в химической лаборатории школы имени Берты фон Зуттнер в немецком городе Гестхахт, сообщают Bild и Rheinische post.

Как пишет Bild, около 5:40 (7:40 мск) в воскресенье в службу экстренной помощи поступил сигнал о сильном задымлении на территории этой школы. Как сообщили, очевидцы, было слышно несколько взрывов.

Кроме того, жителям города рекомендовали не открывать окна и двери из-за токсичного дыма. Причины возгорания и масштаб ущерба пока выясняют.

Более 20 человек погибли в результате взрыва в магазине в Мексике
Общество

Как пишет RP со ссылкой на директора школы, ученики пятого — восьмого классов теперь будут учиться из дома.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Германия взрывы Гамбург
Материалы по теме
Два человека погибли при взрыве фургона на территории отеля в Финляндии
Общество
На иранском заводе в Ширазе произошел взрыв
Политика
На крупнейшем в Нью-Мексико НПЗ произошел взрыв
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Роспотребнадзор назвал возбудителя кишечной инфекции у детей в Дагестане Общество, 20:21
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Трамп заявил, что Си Цзиньпин понимает последствия вторжения на Тайвань Политика, 20:06
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
«Спартак» крупно проиграл худшей команде КХЛ Спорт, 19:54
Берлин решил запретить полеты над ядерными хранилищами из-за дронов Политика, 19:52
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Синнер выиграл «Мастерс» в Париже и снова стал первой ракеткой мира Спорт, 19:19
Взрывы произошли в классе химии в школе на севере Германии Общество, 19:10
«Балтика» победила клуб Черчесова и вернулась в топ-4 в РПЛ Спорт, 19:08
В Армении перевернулся автобус со студентами, 30 человек пострадали Общество, 19:02
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Неизвестные разбили стекло автобуса с игроками «Спартака» в Краснодаре Спорт, 18:53
Россия прекратила 50-летнее соглашение с Финляндией по реке Вуокса Политика, 18:50