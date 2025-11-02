Взрывы произошли в классе химии в школе на севере Германии
Взрывы и пожар, сопровождающийся сильным задымлением, произошли в химической лаборатории школы имени Берты фон Зуттнер в немецком городе Гестхахт, сообщают Bild и Rheinische post.
Как пишет Bild, около 5:40 (7:40 мск) в воскресенье в службу экстренной помощи поступил сигнал о сильном задымлении на территории этой школы. Как сообщили, очевидцы, было слышно несколько взрывов.
Кроме того, жителям города рекомендовали не открывать окна и двери из-за токсичного дыма. Причины возгорания и масштаб ущерба пока выясняют.
Как пишет RP со ссылкой на директора школы, ученики пятого — восьмого классов теперь будут учиться из дома.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы