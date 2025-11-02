В США пропавшую неделю назад 13-летнюю девочку нашли в коробке в подвале

Фото: Gene J. Puskar / Getty Images

Полицейские нашли пропавшую в американском штате Луизиана 13-летнюю девочку в коробке под простыней в подвале дома в Питтсбурге в штате Пенсильвания, сообщает CBS.

Расстояние между Луизианой и Пенсильванией — более 1,2 тыс км.

Расследование длилось неделю. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что к пропаже подростка причастны несколько людей. Так, 62-летний Рональд Смит и еще один мужчина привезли девочку из луизианского города Батон-Руж в Джорджию, а затем посадили ее на автобус до Питтсбурга. Подростка затем видели на автобусной станции в Вашингтоне округ Колумбия с женщиной.

Полиция утверждает, что женщина предложила девочке помощь, а затем сопроводила ее в Питтсбург в дом 26-летнего Ки-Шона Крумити, где, по данным полиции, все трое спали в одной кровати в подвале. Полиция утверждает, что Крумити познакомился с девочкой в Snapchat и сказал ей, что устроит ее удочерение. Почему девочке требовалась опека, в материале не уточняется.

По данным полиции, мужчина держал девочку в подвале в течение нескольких дней, она подвергалась изнасилованию. Полицейские провели обыски в доме Крумити, где и нашли подростка в коробке, накрытой простыней.

Крумити отправили под стражу по нескольким обвинениям, включая торговлю людьми, сексуальное насилие и развращение несовершеннолетней.

Полицейские также нашли Смита, его арестовали в Колумбусе в штате Джорджия.