Пропавшая в Ленобласти девушка уехала в Карелию под влиянием мошенников
Девушку, пропавшую в Ленобласти несколько дней назад, нашли живой в Карелии. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.
Жительница Ленобласти ушла из дома в Пикалево 24 октября и перестала выходить на связь. Следственный комитет начал доследственную проверку. В поисках 21-летней девушки участвовал поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
В результате пропавшую обнаружили на территории Республики Карелия. Следователи установили, что она попала под влияние телефонных мошенников.
О том, что к пропаже девушки могут быть причастны мошенники, сообщило издание «Фонтанка». По его данным, родственникам пропавшей звонили неизвестные и вымогали деньги.
