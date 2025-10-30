Пропавшая в Ленобласти девушка уехала в Карелию под влиянием мошенников

Фото: lizaalert_piter / VK

Девушку, пропавшую в Ленобласти несколько дней назад, нашли живой в Карелии. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Жительница Ленобласти ушла из дома в Пикалево 24 октября и перестала выходить на связь. Следственный комитет начал доследственную проверку. В поисках 21-летней девушки участвовал поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

В результате пропавшую обнаружили на территории Республики Карелия. Следователи установили, что она попала под влияние телефонных мошенников.

О том, что к пропаже девушки могут быть причастны мошенники, сообщило издание «Фонтанка». По его данным, родственникам пропавшей звонили неизвестные и вымогали деньги.