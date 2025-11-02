Аэропорт Пензы спустя час после возобновления работы приостановил полеты

Аэропорт Пензы приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — напомнил он.

Примерно за час до этого Кореняко сообщил о снятии ограничений в авиагавани Пензы, введенных незадолго до полуночи. Тогда же были сняты ограничения для аэропорта Самары, действовавшие с 1:00. По данным Росавиации, за это время на запасные аэродромы ушли три рейса, следовавших в Самару.

Кроме того, полеты возобновили аэропорты Волгограда и Саратова. Ограничения продолжают действовать также в авиагаванях Уфы, Бугульмы, Нижнекамска, Казани, Оренбурга, Ульяновска, Краснодара, Сочи и Геленджика.