Аэропорт Пензы спустя час после возобновления работы приостановил полеты
Аэропорт Пензы приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — напомнил он.
Примерно за час до этого Кореняко сообщил о снятии ограничений в авиагавани Пензы, введенных незадолго до полуночи. Тогда же были сняты ограничения для аэропорта Самары, действовавшие с 1:00. По данным Росавиации, за это время на запасные аэродромы ушли три рейса, следовавших в Самару.
Кроме того, полеты возобновили аэропорты Волгограда и Саратова. Ограничения продолжают действовать также в авиагаванях Уфы, Бугульмы, Нижнекамска, Казани, Оренбурга, Ульяновска, Краснодара, Сочи и Геленджика.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка