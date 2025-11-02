Аэропорт Самары приостановил прием и отправку самолетов

Аэропорт Самары (Курумоч) ограничил прием и выпуск воздушных судов из-за временных ограничений, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.



Он напомнил, что такие меры нужны для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого Кореняко заявил об аналогичных мерах для авиагаваней Краснодара, Сочи, Пензы, Саратова, Волгограда и Геленджика. Таким образом, число аэропортов, которые с вечера 1 ноября приостановили отправку и прием самолетов, достигло семи.

Кроме того, в Пензенской области, где на момент создания метериала действует режим беспилотной опасности, губернатор Олег Мельниченко объявил план «Ковер».