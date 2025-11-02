 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Самары приостановил прием и отправку самолетов

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Самары (Курумоч) ограничил прием и выпуск воздушных судов из-за временных ограничений, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что такие меры нужны для обеспечения безопасности полетов.

Мэр Геленджика заявил о работе ПВО в городе
Политика

Незадолго до этого Кореняко заявил об аналогичных мерах для авиагаваней Краснодара, Сочи, Пензы, Саратова, Волгограда и Геленджика. Таким образом, число аэропортов, которые с вечера 1 ноября приостановили отправку и прием самолетов, достигло семи.

Кроме того, в Пензенской области, где на момент создания метериала действует режим беспилотной опасности, губернатор Олег Мельниченко объявил план «Ковер».

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Теги
Полина Дуганова
Самара Росавиация Запрет полетов аэропорты
Мэр Геленджика заявил о работе ПВО в городе
Политика
В Пензенской области ввели план «Ковер»
Политика
В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников
Политика
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Трамп предсказал «вечный мир и успех» после встречи с Си Цзиньпином Политика, 02:02
Пентагон начал подготовку к действиям против Нигерии после приказа Трампа Политика, 01:48
В Мурманске пять вагонов сошли с рельсов Общество, 01:35
Аэропорт Самары приостановил прием и отправку самолетов Политика, 01:07
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников Политика, 00:59
Трамп поручил Пентагону подготовиться к военным действиям в Нигерии Политика, 00:49
Гладков заявил, что на Белгородском водохранилище продолжается сброс воды Политика, 00:44
Рядом с комплексом пирамид в Гизе открыли Большой Египетский музей Общество, 00:38
В Пензенской области ввели план «Ковер» Политика, 00:33
Мэр Геленджика заявил о работе ПВО в городе Политика, 00:20
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Еще три российских аэропорта ограничили полеты Политика, 00:04
Власти изучат льготы для НПЗ за выпуск дополнительных объемов топлива Бизнес, 00:00