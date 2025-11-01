Третий за вечер российский аэропорт приостановил полеты
Аэропорт Саратова Гагарин приостановил прием и выпуск воздушных судов из-за ограничений, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он напомнил, что такие меры нужны, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Примерно за час до этого Кореняко заявил о временном запрете на отправку и посадку самолетов в авиагаванях Волгограда и Геленджика.
Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Так, в ночь на 1 ноября полеты приостановили аэропорты Калуги, Тамбова, Пензы, Самары и Саратова. Позже утром ограничения сняли.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка