 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Третий за вечер российский аэропорт приостановил полеты

Аэропорт Саратова приостановил полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Саратова Гагарин приостановил прием и выпуск воздушных судов из-за ограничений, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что такие меры нужны, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Примерно за час до этого Кореняко заявил о временном запрете на отправку и посадку самолетов в авиагаванях Волгограда и Геленджика.

Над регионами России за три часа отразили атаку 29 беспилотников
Политика

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Так, в ночь на 1 ноября полеты приостановили аэропорты Калуги, Тамбова, Пензы, Самары и Саратова. Позже утром ограничения сняли.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Запрет полетов Росавиация Саратов Волгоград Геленджик
Материалы по теме
Над регионами России за три часа отразили атаку 29 беспилотников
Политика
В Ярославле закрыли два детских сада из-за падения обломков беспилотников
Общество
В Дагестане наградили заблокировавшего взлет 30 дронов дальнобойщика
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Мэр Геленджика заявил о работе ПВО в городе Политика, 00:20
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Еще три российских аэропорта ограничили полеты Политика, 00:04
Власти изучат льготы для НПЗ за выпуск дополнительных объемов топлива Бизнес, 00:00
На иранском заводе в Ширазе произошел взрыв Политика, 01 ноя, 23:54
Третий за вечер российский аэропорт приостановил полеты Политика, 01 ноя, 23:33
Бизнес в США вынужденно снизил цены из-за прекращения выпуска пенни Финансы, 01 ноя, 23:16
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Над регионами России за три часа отразили атаку 29 беспилотников Политика, 01 ноя, 23:15
Мостовой надел балаклаву во время празднования гола «Локомотиву» Спорт, 01 ноя, 23:09
МИД призвал сохранить Латинскую Америку и Карибский бассейн зоной мира Политика, 01 ноя, 23:02
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 01 ноя, 23:00
Россия ввела санкции против нового премьера Украины и ряда министров Политика, 01 ноя, 22:37
Белоусову представили военный ледокол «Иван Папанин» Политика, 01 ноя, 22:34
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 01 ноя, 22:30