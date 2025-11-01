Третий за вечер российский аэропорт приостановил полеты

Аэропорт Саратова Гагарин приостановил прием и выпуск воздушных судов из-за ограничений, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что такие меры нужны, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Примерно за час до этого Кореняко заявил о временном запрете на отправку и посадку самолетов в авиагаванях Волгограда и Геленджика.

