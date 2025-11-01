 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Кузбассе потушили вспыхнувший на полях пожар

В Кузбассе потушили вспыхнувший на полях пожар
Video

Сотрудники экстренных служб потушили пожар на полях в Белово, Промышленновском округе и Юрге Кемеровской области, сообщил губернатор Илья Середюк.

«В Белово, Промышленновском округе и Юрге горела сухая трава в полях. <...> В настоящий момент возгорания ликвидированы», — написал он.

По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. Как сообщили в региональном МЧС, общая площадь возгорания составила 24,8 тыс. кв. м.

В Кузбассе загорелись поля у жилых домов при сильном ветре
Общество

Сотрудники МЧС остановили огонь до того, как он успел перекинуться на дома. Быстрому распространению пожара помог ветер скоростью до 10 м/с.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Александра Озерова
Кемеровская область Кузбасс пожар МЧС пожарные Илья Середюк
Материалы по теме
Пожар на острове Недоразумения с высоты птичьего полета. Видео
Общество
Сотрудники МЧС потушили крупный пожар в луганской многоэтажке
Общество
В Туле после падения обломков дрона загорелся продуктовый магазин
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
В Париже отпустили троих задержанных по подозрению в ограблении Лувра Общество, 21:19
Британского каноиста отстранили на два года за публикацию секс-видео Спорт, 21:09
Росавиация назвала сроки создания опытного образца самолета «Ладога» Общество, 21:03
Аналитики «Цифра Брокер» назвали топ дивидендных акций на ноябрь Инвестиции, 21:00
ЦБ предложил исключить введение НДС на операции с банковскими картами Экономика, 20:48
Рыбакина стартовала с победы над Анисимовой на Итоговом турнире WTA Спорт, 20:42
Ученые назвали выводы из данных о «сейсмической бреши» в Тихом океане Общество, 20:39
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
В Кузбассе потушили вспыхнувший на полях пожар Общество, 20:36
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
В Северодвинске спустили на воду подлодку — носитель торпед «Посейдон» Политика, 20:36
В «ГЭС-2» сообщили об отмене участия ряда авторов в книжной ярмарке Общество, 20:21
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Суд вынес приговор блогеру, выбросившему кота с четвертого этажа Общество, 20:17
В Сумах и окрестностях пропал свет Политика, 20:16