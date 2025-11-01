В Кузбассе потушили вспыхнувший на полях пожар

Сотрудники экстренных служб потушили пожар на полях в Белово, Промышленновском округе и Юрге Кемеровской области, сообщил губернатор Илья Середюк.

«В Белово, Промышленновском округе и Юрге горела сухая трава в полях. <...> В настоящий момент возгорания ликвидированы», — написал он.

По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. Как сообщили в региональном МЧС, общая площадь возгорания составила 24,8 тыс. кв. м.

Сотрудники МЧС остановили огонь до того, как он успел перекинуться на дома. Быстрому распространению пожара помог ветер скоростью до 10 м/с.