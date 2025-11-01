В Кузбассе потушили вспыхнувший на полях пожар
Сотрудники экстренных служб потушили пожар на полях в Белово, Промышленновском округе и Юрге Кемеровской области, сообщил губернатор Илья Середюк.
«В Белово, Промышленновском округе и Юрге горела сухая трава в полях. <...> В настоящий момент возгорания ликвидированы», — написал он.
По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. Как сообщили в региональном МЧС, общая площадь возгорания составила 24,8 тыс. кв. м.
Сотрудники МЧС остановили огонь до того, как он успел перекинуться на дома. Быстрому распространению пожара помог ветер скоростью до 10 м/с.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка