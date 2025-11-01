В Кузбассе загорелись поля у жилых домов при сильном ветре
Возле городов Белово и Юрга Кемеровской области начался пожар на полях вблизи жилых домов. Площадь возгорания в последнем составила 23 тыс. квадратных метров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МЧС по региону.
В экстренных службах отметили, что пожар не задел стоящие рядом дома. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер.
«Перехода на жилые дома нет, что в Белово, что в Юрге <...> В Юрге площадь пожара 23 тысячи квадратных метров», — сказала собеседница агентства.
По словам очевидцев, огонь также вспыхнул в поселке Промышленная. В МЧС отметили, что не обладают информацией о возгорании на этом участке.
Издание «Кузбасс онлайн» подтверждает эту информацию. Распространению огня способствует штормовой ветер, говорится в материале.
В МЧС Кузбасса изданию подтвердили, что спасатели выезжали в два города. Сотрудники остановили огонь до того, как он успел перекинуться на дома, ликвидация возгораний продолжается.
Расстояние между городами Белово и Юрга составляет около 168 км. По данным «Яндекс погоды» в обоих городах дует сильный ветер — около 10 м/с. Как пишет агентство со ссылкой на очевидцев, это осложняет тушение пожара.
