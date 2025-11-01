 Перейти к основному контенту
Общество
В Кузбассе загорелись поля у жилых домов при сильном ветре

В Кузбассе загорелись поля у жилых домов при сильном ветре
Video

Возле городов Белово и Юрга Кемеровской области начался пожар на полях вблизи жилых домов. Площадь возгорания в последнем составила 23 тыс. квадратных метров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МЧС по региону.

В экстренных службах отметили, что пожар не задел стоящие рядом дома. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер.

«Перехода на жилые дома нет, что в Белово, что в Юрге <...> В Юрге площадь пожара 23 тысячи квадратных метров», — сказала собеседница агентства.

По словам очевидцев, огонь также вспыхнул в поселке Промышленная. В МЧС отметили, что не обладают информацией о возгорании на этом участке.

Пожар на острове Недоразумения в Магадане потушили спустя четыре дня
Общество

Издание «Кузбасс онлайн» подтверждает эту информацию. Распространению огня способствует штормовой ветер, говорится в материале.

В МЧС Кузбасса изданию подтвердили, что спасатели выезжали в два города. Сотрудники остановили огонь до того, как он успел перекинуться на дома, ликвидация возгораний продолжается.

Расстояние между городами Белово и Юрга составляет около 168 км. По данным «Яндекс погоды» в обоих городах дует сильный ветер — около 10 м/с. Как пишет агентство со ссылкой на очевидцев, это осложняет тушение пожара.

Александра Озерова
пожар Кемеровская область огонь возгорание МЧС
