Пожар на острове Недоразумения в Магадане потушили спустя четыре дня

Сотрудники «Авиалесоохраны» и спасатели ликвидировали пожар на острове Недоразумения в 20 км от Магадана. Об этом сообщает правительство региона.

«Пожар действовал четверо суток, в тушении пожара приняли участие 19 работников «Авиалесоохраны» и Пожарно-спасательного центра. Общая площадь, пройденная огнем, составила 67 гектаров», — заявила министр природных ресурсов и экологии Магаданской области Наталья Морозова. По ее словам, люди и экономическая инфраструктура острова не пострадали.

Остров Недоразумения находится в Охотском море, в 20 км к западу от Магадана и в 3 км от материкового побережья. Он получил свое название из-за ошибки гидрографической экспедиции, которая в 1910-х годах не нанесла его на карту: его рельеф и окраска визуально сливались с материком. В 1961 году здесь была обнаружена археологическая стоянка эпохи неолита. До 1990-х годов на острове работал рыбный цех, позднее там открыли туристическую базу. На территории также отмечен богатый видовой состав растений и присутствуют объекты для промысла краба.

Пожар начался 29 октября, о чем тогда сообщил руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Магаданской области Павел Береговой. По его словам, возгорание могло начаться из-за человеческого фактора.