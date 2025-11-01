Прилагательное из 55 букв призвали не считать рекордом в русском языке

Пахомов: русское прилагательное из 55 букв нельзя считать рекордом по умолчанию

Владимир Пахомов (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые» из 55 букв лучше считать «интересным языковым наблюдением», а не официально установленным рекордом, заявил ТАСС научный сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН, председатель филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов.

Ранее заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института им. А.С. Пушкина Павел Катышев назвал прилагательное претендентом на «самое длинное в русском языке слово».

Пахомов отметил, что прилагательное является узкоспециальной терминологией, и в этой сфере наверняка могут найтись еще более длинные слова.

«Думаю, к этой новости можно относиться как к интересному языковому наблюдению, а не как к официальному, раз и навсегда установленному рекорду», — сказал он.

Катышев также отметил, что претендента на самое длинное в русском языке слово определили с помощью искусственного интеллекта.

Тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые — это название химического соединения, которое упоминается в одном из патентов. Оно описывает молекулу из нескольких структур — пиридина (соединение с атомом азота) и циклопентила (пятиугольное кольцо углеродов). Такие соединения используют в фармацевтической промышленности, например при разработке новых лекарств.