СК заявил о второй попытке подростков в Петербурге поджечь машину полиции

Фото: Вадим Жернов / РИА Новости
Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

В Петербурге стало известно о втором за последние дни случае, когда подросток пытался поджечь имущество полиции. Об этом сообщил СК по Петербургу и Ленинградской области.

О первом случае, произошедшем 31 октября, ранее сообщила полиция региона. Тогда подросток пытался поджечь служебные автомобили у отдела полиции в Красногвардейском районе города.

Второй случай произошел днем ранее, 30 октября, в Василеостровском районе города. Подросток был задержан у отдела полиции при попытке поджога служебных авто в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела о вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений, а также о покушениях на совершение терактов.

Следствие установило, что дети попали под влияние неустановленных лиц. Подростков угрозами вынудили совершить преступления, полагает следствие.

Ксения Потрошилина
Теракты терроризм поджог Санкт-Петербург
