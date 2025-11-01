СК заявил о второй попытке подростков в Петербурге поджечь машину полиции
В Петербурге стало известно о втором за последние дни случае, когда подросток пытался поджечь имущество полиции. Об этом сообщил СК по Петербургу и Ленинградской области.
О первом случае, произошедшем 31 октября, ранее сообщила полиция региона. Тогда подросток пытался поджечь служебные автомобили у отдела полиции в Красногвардейском районе города.
Второй случай произошел днем ранее, 30 октября, в Василеостровском районе города. Подросток был задержан у отдела полиции при попытке поджога служебных авто в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
Правоохранительные органы возбудили уголовные дела о вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений, а также о покушениях на совершение терактов.
Следствие установило, что дети попали под влияние неустановленных лиц. Подростков угрозами вынудили совершить преступления, полагает следствие.
