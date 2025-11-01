 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Туроператор объяснил перенаправление рейса из-за урагана на Кубе

Pegas Touristik объяснил перенаправление рейса в аэропорт Варадеро на Кубе
Фото: Sarang / Wikipedia
Фото: Sarang / Wikipedia

Рейс с российскими туристами перенаправили в кубинский аэропорт Варадеро в связи с текущими повреждениями и эксплуатационными ограничениями, возникшими в регионе Ольгин, где изначально должен был приземлиться самолет, сообщила РБК пресс-служба туроператора Pegas Touristik.

«Изменение маршрута в связи с обстоятельствами непреодолимой силы для обеспечения максимальной защиты всех туристов», — говорится в сообщении туроператора.

Пресс-служба отметила, что переезд туристов был осуществлен «с учетом того же или более высокого уровня качества каждого выбранного продукта в Ольгине».

На улице — бурная река: как на Кубу обрушился ураган «Мелисса». Видео
Общество

Ранее телеграм-канал Baza написал, что российские туристы, рейс которых перенаправили в Варадеро, уже третьи сутки спят на диванах у ресепшена отеля и отказываются заселяться. Как пишет Baza, представители туроператоров обещали доставить всех в нужные отели на автобусах, но затем сообщили, что оставшиеся дни отпуска придется провести в местных гостиницах.

Сами туристы жалуются на антисанитарию и дешевизну предоставленных номеров отелей. По утверждению отдыхающих, за номера в Ольгине они заплатили в полтора раза дороже.

Как сообщил РБК туроператор Pegas Touristik, переселять туристов не планируют.

Ураган «Мелисса» обрушился на Кубу и страны Карибского бассейна в конце октября. На Кубе из-за стихии были эвакуированы 735 тыс. человек, там обошлось без жертв. В других странах ураган унес жизни 49 человек и вызвал масштабные разрушения.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Александра Озерова
туроператор российские туристы Куба рейс ураган
Материалы по теме
Последствия крупнейшего урагана в Карибском бассейне за 150 лет. Фото
Общество
На улице — бурная река: как на Кубу обрушился ураган «Мелисса». Видео
Общество
Ураган «Мелисса» оставил без света 500 тыс. ямайцев. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Захарова заявила, что Россия не прогнется под «аморальные требования МОК» Спорт, 18:23
В Кузбассе загорелись поля у жилых домов при сильном ветре Общество, 18:18
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Эффективные помощники: где и для чего нужны беспилотники Национальные проекты, 18:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:00
Германия отправила Украине обещанные в августе два ЗРК Patriot Политика, 17:59
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Поставщика запчастей First Brands обвинили в «масштабном мошенничестве» Бизнес, 17:57
Мосбиржа закрыла сделку по покупке новой штаб-квартиры в «Москва-Сити» Финансы, 17:57
Золотовалютные резервы: что это и как они влияют на экономику России База знаний, 17:54
NYT назвала «тайных» спонсоров постройки бального зала в Белом доме Политика, 17:51
Лидер сборной по гимнастике объявила о возвращении в спорт после травмы Спорт, 17:49
Умер актер из «Никиты» Чеки Карио Общество, 17:45
Умер британский оскароносный режиссер Питер Уоткинс Общество, 17:43