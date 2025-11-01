Туроператор объяснил перенаправление рейса из-за урагана на Кубе

Фото: Sarang / Wikipedia

Рейс с российскими туристами перенаправили в кубинский аэропорт Варадеро в связи с текущими повреждениями и эксплуатационными ограничениями, возникшими в регионе Ольгин, где изначально должен был приземлиться самолет, сообщила РБК пресс-служба туроператора Pegas Touristik.

«Изменение маршрута в связи с обстоятельствами непреодолимой силы для обеспечения максимальной защиты всех туристов», — говорится в сообщении туроператора.

Пресс-служба отметила, что переезд туристов был осуществлен «с учетом того же или более высокого уровня качества каждого выбранного продукта в Ольгине».

Ранее телеграм-канал Baza написал, что российские туристы, рейс которых перенаправили в Варадеро, уже третьи сутки спят на диванах у ресепшена отеля и отказываются заселяться. Как пишет Baza, представители туроператоров обещали доставить всех в нужные отели на автобусах, но затем сообщили, что оставшиеся дни отпуска придется провести в местных гостиницах.

Сами туристы жалуются на антисанитарию и дешевизну предоставленных номеров отелей. По утверждению отдыхающих, за номера в Ольгине они заплатили в полтора раза дороже.

Как сообщил РБК туроператор Pegas Touristik, переселять туристов не планируют.

Ураган «Мелисса» обрушился на Кубу и страны Карибского бассейна в конце октября. На Кубе из-за стихии были эвакуированы 735 тыс. человек, там обошлось без жертв. В других странах ураган унес жизни 49 человек и вызвал масштабные разрушения.