 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Россияне назвали самые привлекательные места для новогодних путешествий

SuperJob: более 60% россиян мечтают о путешествиях на новогодние праздники
Фото: Валентин Антонов / ТАСС
Фото: Валентин Антонов / ТАСС

В новогодние каникулы шесть из десяти россиян мечтают отправиться в путешествие, выяснили эксперты сервиса SuperJob (результаты исследования есть у РБК).

Самыми популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Москва, Сочи и Карелия. Опрос показал, что 61% респондентов хотят путешествовать, а 36% предпочли бы провести праздники в родном городе. По сравнению с прошлым годом число желающих поехать в отпуск увеличилось на 6%.

Молодые россияне заявили о желании отдыхать больше в новогодние каникулы
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Мужчины хотят остаться дома чаще — 39% против 33% у женщин, в то время как женщины более склонны к путешествиям — 64% против 58% у мужчин.

Среди самых популярных мест для зимнего отдыха — Санкт-Петербург и Москва (по 16% опрошенных), на втором месте Сочи (9%). Также среди популярных направлений Карелия (4%), Калининград, Байкал и Крым (по 3%), а также Алтай, Казань, Краснодар и города Золотого кольца (по 2%).

Зимний отдых в Москве: керлинг, катки и ледяные лабиринты
Общество
Фото:РБК

Интерес к путешествиям в Москву и Санкт-Петербург чаще проявляют женщины (18% против 14% у мужчин), а мужчины отдают предпочтение отдыху в Сочи (10% против 8%) и на Байкале (4% против 2%).

Опрос проводился с 17 по 20 декабря 2024 года с участием 1600 экономически активных россиян старше 18 лет.

Ранее эксперты сервиса выяснили, что в 2024 году россияне в среднем планируют потратить на Новый год и праздничные каникулы 21 тыс. руб. на человека, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом (19,6 тыс. руб.).

За последние шесть лет, с 2018 года, расходы на празднование выросли на 3 тыс. руб. (около 14%). При этом анализ затрат не включал расходы на подарки.

Согласно опросу, каждый третий россиянин заранее составляет бюджет на новогодние праздники. Женщины чаще занимаются планированием — 36% против 30% среди мужчин. Однако их бюджет в среднем составляет 19,5 тыс. руб., что меньше, чем у мужчин, которые планируют потратить около 22,2 тыс. руб.

Телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Какие предновогодние скидки предлагают в новостройках Москвы

Шольц в поздравлении немцам рассказал о «чертовски суровых временах»

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмы

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньги

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
путешествия Новый год отдых праздники туризм
Материалы по теме
Туры в Турцию на Новый год оказались на 30% дешевле, чем в Сочи
Бизнес
Средний бюджет россиян на Новый год и каникулы вырос на 7% за год
Общество
На Архызе и Домбае на Новый год забронировали почти все отели
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 104,23 (-1,02) Инвестиции, 24 дек, 18:10 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 99,87 (-1,74) Инвестиции, 24 дек, 18:10
«Индекс Деда Мороза» в России вырос более чем на 20%Общество, 06:00
У российских туристов вырос интерес к поездкам в старинные русские городаБизнес, 06:00
Над Брянской областью уничтожили два украинских дронаПолитика, 05:45
В России запустили военный маркетплейс для выпуска беспилотниковПолитика, 05:27
Власти заявили о спаде ввоза по параллельному импорту на $1 млрд в месяцЭкономика, 05:13
Как микробизнес помогает создавать российский адронный коллайдерРБК и Альфа-Лизинг, 05:12
Россияне назвали самые привлекательные места для новогодних путешествийОбщество, 05:00
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Дроны повредили соцобъект и гараж предприятия в Белгородской областиПолитика, 04:48
Пассажиры обвинили «Азимут» в умышленном поджоге SSJ100 ради страховкиОбщество, 04:36
Компании из США стали чаще испытывать трудности с выплатой кредитовФинансы, 04:15
Только треть россиян успели завершить все дела перед Новым годомОбщество, 04:00
Страховщики предложили отпустить цены на ОСАГООбщество, 03:26
Гладков ответил на данные о подмене украинцами петард взрывчаткойПолитика, 03:02
Эксперты оценили силу магнитной бури, которая произойдет 25 декабряОбщество, 02:44