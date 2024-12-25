Россияне назвали самые привлекательные места для новогодних путешествий

SuperJob: более 60% россиян мечтают о путешествиях на новогодние праздники

Фото: Валентин Антонов / ТАСС

В новогодние каникулы шесть из десяти россиян мечтают отправиться в путешествие, выяснили эксперты сервиса SuperJob (результаты исследования есть у РБК).

Самыми популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Москва, Сочи и Карелия. Опрос показал, что 61% респондентов хотят путешествовать, а 36% предпочли бы провести праздники в родном городе. По сравнению с прошлым годом число желающих поехать в отпуск увеличилось на 6%.

Мужчины хотят остаться дома чаще — 39% против 33% у женщин, в то время как женщины более склонны к путешествиям — 64% против 58% у мужчин.

Среди самых популярных мест для зимнего отдыха — Санкт-Петербург и Москва (по 16% опрошенных), на втором месте Сочи (9%). Также среди популярных направлений Карелия (4%), Калининград, Байкал и Крым (по 3%), а также Алтай, Казань, Краснодар и города Золотого кольца (по 2%).

Интерес к путешествиям в Москву и Санкт-Петербург чаще проявляют женщины (18% против 14% у мужчин), а мужчины отдают предпочтение отдыху в Сочи (10% против 8%) и на Байкале (4% против 2%).

Опрос проводился с 17 по 20 декабря 2024 года с участием 1600 экономически активных россиян старше 18 лет.

Ранее эксперты сервиса выяснили, что в 2024 году россияне в среднем планируют потратить на Новый год и праздничные каникулы 21 тыс. руб. на человека, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом (19,6 тыс. руб.).

За последние шесть лет, с 2018 года, расходы на празднование выросли на 3 тыс. руб. (около 14%). При этом анализ затрат не включал расходы на подарки.

Согласно опросу, каждый третий россиянин заранее составляет бюджет на новогодние праздники. Женщины чаще занимаются планированием — 36% против 30% среди мужчин. Однако их бюджет в среднем составляет 19,5 тыс. руб., что меньше, чем у мужчин, которые планируют потратить около 22,2 тыс. руб.