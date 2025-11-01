 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Дагестане наградили заблокировавшего взлет 30 дронов дальнобойщика

Сюжет
Военная операция на Украине

Глава Дагестана Сергей Меликов наградил водителя дальних рейсов Шамиля Гамидова, который в июне 2025 года помог военным блокировать десятки БПЛА на трассе в Иркутской области, сообщила пресс-служба администрации главы республики.

Уроженец Сергокалинского района Дагестана был удостоен медали «За проявленное мужество».

«Благодаря решительным действиям нашего земляка удалось обезвредить около 30 дронов, запрограммированных на атаку по ракетоносцам и другим самолетам вооруженных сил», — сказал Меликов, вручая награду.

1 июня 2025 года военную часть в поселке Средний Усольского района недалеко от Иркутска атаковали дроны, которые вылетели из фуры, припаркованной у придорожного кафе.

В Дагестане наградили заблокировавшего взлет 30 дронов дальнобойщика
Video

В соцсетях появилось видео, на котором мужчины сбивали камнями вылетающие из грузовика БПЛА. Это были водители других стоявших неподалеку машин. Они забрались на фуру и не давали дронам взлететь. Через некоторое время грузовик взорвался, стоявшие наверху успели до взрыва спрыгнуть и спастись.

Пытавшихся сбить камнями вылетающие из фуры БПЛА россиян наградят
Политика
Игорь Кобзев

Телеканал ABC News со ссылкой на источник в ВСУ сообщил, что беспилотники были спрятаны в «переносных домах», которые везли грузовики, крышки модулей дистанционно открыли для проведения операции.

Дагестан Сергей Меликов госнаграда дагестанские дальнобойщики БПЛА Иркутская область Владимир Зеленский Минобороны
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Сергей Меликов
Сергей Меликов
политик, глава Дагестана
12 сентября 1965 года
