В Дагестане наградили заблокировавшего взлет 30 дронов дальнобойщика
Глава Дагестана Сергей Меликов наградил водителя дальних рейсов Шамиля Гамидова, который в июне 2025 года помог военным блокировать десятки БПЛА на трассе в Иркутской области, сообщила пресс-служба администрации главы республики.
Уроженец Сергокалинского района Дагестана был удостоен медали «За проявленное мужество».
«Благодаря решительным действиям нашего земляка удалось обезвредить около 30 дронов, запрограммированных на атаку по ракетоносцам и другим самолетам вооруженных сил», — сказал Меликов, вручая награду.
1 июня 2025 года военную часть в поселке Средний Усольского района недалеко от Иркутска атаковали дроны, которые вылетели из фуры, припаркованной у придорожного кафе.
В соцсетях появилось видео, на котором мужчины сбивали камнями вылетающие из грузовика БПЛА. Это были водители других стоявших неподалеку машин. Они забрались на фуру и не давали дронам взлететь. Через некоторое время грузовик взорвался, стоявшие наверху успели до взрыва спрыгнуть и спастись.
Телеканал ABC News со ссылкой на источник в ВСУ сообщил, что беспилотники были спрятаны в «переносных домах», которые везли грузовики, крышки модулей дистанционно открыли для проведения операции.
