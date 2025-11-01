 Перейти к основному контенту
Общество
Россию и Британию включили в топ 10 наименее связанных с природой стран

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия попала в топ-10 стран наименее «связанных с природой», в одном ряду с ней оказались Великобритания, Германия, Япония, а в лидеры вышли Непал, Иран и ЮАР, говорится в статье The Guardian.

В исследовании участвовали 57 тыс. человек из разных стран мира, его проводили ученые из Великобритании и Австрии под руководством профессора связи с природой в Университете Дерби Майлза Ричардсона. Анализ показал, как отношение к природе формируется под влиянием социальных, экономических, географических и культурных факторов.

Ученые считают, что люди с высокой связью с природой имеют лучшее самочувствие и демонстрируют более экологичное поведение. Низкая связь с природой вместе с неравенством и стремлением к материальным выгодам считается одной из причин снижения биоразнообразия.

Наиболее природосвязанным государством из 61, участвовавших в исследовании, оказался Непал, а наименее — Испания.

Глава Росприроднадзора предложила Путину создать Экологический кодекс
Политика
Светлана Радионова и Владимир Путин


Ученые выяснили, что религиозные культуры, которые ставят веру выше науки, демонстрируют более тесные отношения с природой. Наоборот, «удобство ведения бизнеса», уровень урбанизации, доход и интернет-зависимость сопутствуют низкой связи с природой.

Эксперты предлагают укреплять связь с природой через использование природы в лечении психического здоровья, закрепление прав природы в законе, интеграцию природных ценностей в управление и бизнес.

