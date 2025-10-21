 Перейти к основному контенту
0

Глава Росприроднадзора предложила Путину создать Экологический кодекс

Глава ведомства подчеркнула, что работа Росприроднадзора строится в соответствии с принципами, обозначенными президентом в послании парламенту в 2021 году, в частности «получил прибыль за счет природы — убери за собой»
Светлана Радионова и Владимир Путин
Светлана Радионова и Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин принял с докладом главу Росприроднадзора Светлану Радионову. В ходе выступления она предложила главе государства. разработать национальный Экологический кодекс, сообщает пресс-служба российского президента.

Радионова напомнила, что за последние пять лет в сфере экологии принято более 300 документов, и стоит их систематизировать.

«Это поможет нам систематизировать законодательство, бизнесу — понять, что же мы от него хотим фактически, ну и общественности поучаствовать в создании этого документа. Это будет, наверное, не один год делаться, но настала пора», — сказала она на встрече с президентом.

Радионова добавила, что ведомство намерено поучаствовать в создании такого документа.

Она подчеркнула, что работа Росприроднадзора строится в соответствии с принципами, обозначенными президентом в послании парламенту 2021 году. «Вы сказали, что, в принципе, загрязнитель платит для всех одинаково, и мы должны взыскивать с нерадивых. И вы определили так, что экологические платежи должны быть «окрашены», — напомнила Радионова.

В 2021 году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать в России Экологический кодекс, который объединит законы, касающиеся защиты окружающей среды и требований к ней, а также регулирование промышленности в этом отношении.

