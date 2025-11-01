В бюджет Москвы заложили ₽25 млрд от штрафов за нарушения ПДД

Фото: Андрей Любимов / РБК

В проекте бюджета Москвы на 2026–2028 годы предусмотрено поступление 25 млрд руб. от штрафов за нарушения правил дорожного движения, при этом общий объем штрафов всех типов заложен в объеме 86 млрд руб.

Об этом сообщила глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова на заседании Московской городской думы № 1618. Трансляция велась на странице законодательного органа во «ВКонтакте».

В 2023 году бюджеты регионов России, по данным Казначейства, получили от штрафов за нарушение правил дорожного движения 119,2 млрд руб. Больше всего доходы от штрафов составили в Москве (22,7 млрд руб.), Московской области (14,5 млрд руб.) и Санкт-Петербурге (6,5 млрд руб.).

На заседании Зяббарова представила законопроект о бюджете Москвы на 2026 год и плановый период 2027–2028 года. Она подчеркнула, что проект основан на базовом прогнозе социально-экономического развития столицы.

Говоря о поступлении в бюджет средств от выплаты штрафов за нарушение ПДД, Зяббарова напомнила, что с 1 января 2025 года вступили в силу более строгие меры ответственности за нарушения правил дорожного движения. Так, размер штрафов увеличен в 1,5 раза.

Кроме того, изменено распределение поступлений. Ранее все суммы от штрафов полностью зачисляли в региональные бюджеты, теперь же 25% поступает в федеральный бюджет, а 75% — в бюджет Москвы.