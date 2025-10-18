В бюджет заложили подъем затопленных атомных субмарин К-27 и К-159

Правительство заложило в проект федерального бюджета средства на подъем со дна арктических морей советских атомных подлодок. На 2026 год запланирована подготовка, а сами работы начнутся в 2027 году

К-27 (Фото: Центр подводных исследований РГО)

Правительство заложило в проект федерального бюджета на 2026–2028 годы средства на утилизацию атомных подводных лодок, рассказали РБК в «Росатоме».

«В проекте федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов предусмотрено выделение средств на реабилитацию акватории арктических морей от затонувших и затопленных радиационно опасных объектов начиная с 2027 года. В 2026 году будет идти подготовка к запланированным работам», — сообщили в пресс-службе госкорпорации. Другие детали, включая объем финансирования, в «Росатоме» не раскрывают.

В Минфине от комментариев отказались, сославшись на то, что эта часть бюджета не раскрывается.

Из пояснительной записки к проекту бюджета следует, что в госпрограмме «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» (на три года на нее заложено 283,4 млрд руб., — РБК) предусмотрен раздел «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасного обращения с федеральными радиоактивными отходами, поддержание в безопасном состоянии и утилизация ядерно- и радиационно-опасных объектов ядерного наследия». В 2026 году на них будет направлено 10,5 млрд руб., в 2027 году — 10,7 млрд руб., в 2028 году — 10,6 млрд руб. Конкретные мероприятия, на которые будут направлены эти средства, в пояснительной записке не раскрываются.

Чем известны К-27 и К-159

К-27 и К-159 — две из семи советских и российских атомных подводных лодок, в разные годы затонувших в водах Мирового океана. Всего, с учетом двух американских, их насчитывается девять.

К-27 — единственная атомная подводная лодка, построенная по проекту 645 ЖМТ. Была вариацией первой советской атомной подлодки К-3 с водо-водяным реактором, но в отличие от нее в реакторах К-27 в качестве теплоносителя впервые использовался жидкий металл — сплав свинца и висмута. На момент проектирования и строительства в 1950-х годах реактор с жидкометаллическим теплоносителем считался более безопасным. Корабль введен в эксплуатацию в 1963 году, на тот момент превосходил американский аналог Seawolf по скорости хода и глубине погружения. Он поставил несколько рекордов по дальности походов и продолжительности нахождения под водой. По итогам третьего похода весной 1968 года на подлодке произошла авария. Поломка реактора левого борта привела к радиоактивному заражению части отсеков, из-за чего все члены экипажа — более 140 человек — получили острую лучевую болезнь, девять из них погибли. Экипаж на одном реакторе довел К-27 в пункт базирования Северного морского флота Гремиха (ЗАТО Островной, северо-восточная часть Мурманской области). Военное руководство СССР строило планы по восстановлению корабля, но после того как он морально устарел, его решили затопить, так как технически пригодного полигона для захоронения на тот момент не существовало. В 1981 году в Карском море, к востоку от архипелага Новая Земля подлодку затопили, она находится на глубине 75 м.

Перед последним переходом из Северодвинска, где проходило докование (подготовка к захоронению), в реакторный отсек подлодки залили 270 т битума, что позволило загерметизировать реактор и предотвратить попадание воды.

К-159 — представитель самой первой серии советских подлодок на водо-водяных реакторах (проект 627А Кит), доработанная версия первой К-3. Введена в эксплуатацию в том же 1963 году, что и К-27. Служила в составе Военно-морского флота до 1989 года, после чего до 2003 года находилась в пункте временного хранения в Гремихе. Затонула в ночь на 30 августа 2003 года во время буксировки на утилизацию на судоремонтном заводе Нерпа в Снежногорске (северо-западная часть Мурманской области), возле острова Кильдин.

Представители федеральных министерств, «Росатома» и военные эксперты говорят о необходимости подъема и утилизации атомных подлодок К-27 и К-159 более 10 лет. Одна из причин — коррозия металла, из-за которой состояние лодок каждый год ухудшается. В июле 2022 года на конференции «Подъем затопленных радиоактивных и опасных объектов в морях Северного ледовитого океана» Олег Власов, конструктор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» (основная специализация — атомные подлодки), заявлял, что скоро подъем может стать настолько сложным, что наименьшим риском будет оставить подлодки на дне.

В 2012 году сообщалось, что Минобороны планировало поднять обе подлодки — соответствующие мероприятия были включены в проект «Стратегии развития Арктической зоны РФ». Тогда в числе возможных препятствий подъема называлось отсутствие специальной техники и дефицит кадров для подъема К-159, затонувшей на глубине до 250 м.

В 2021 году «Росатом» оценивал стоимость этих работ в 24,4 млрд руб.