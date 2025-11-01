Российская туристка получила срок за поджог тополиного пуха в Сеуле

В Сеуле 20-летнюю туристку из России приговорили к шести месяцам тюремного заключения с отсрочкой на год за то, что она подожгла тополиный пух в местном лесу. Об этом сообщает The Korea Herald.

Днем 11 июня она вместе с 30-летним туристом гуляла по лесу в состоянии алкогольного опьянения. Тогда же девушка увидела на земле тополиный пух и решила поджечь его с помощью зажигалки. Впоследствии пара попыталась потушить огонь, но ничего не вышло, из-за чего она решила скрыться.

Из-за возникшего пожара спасателям пришлось эвакуировать близлежащие школы. Огонь сжег около 500 кв. м леса, никто не пострадал. Выяснилось, что девушка не попыталась вызвать пожарную службу, хотя видела, что огонь распространяется. Ее компаньона задержали и сочли соучастником поджога.

До этого, весной, из-за лесных пожаров в Южной Корее погибли четыре человека. Около 1,5 тыс. граждан эвакуировали. Пожары случились в уезде Санчхон в 250 км от Сеула. Огонь быстро распространился на обширные территории из-за ветра и сухой погоды. По этой причине в стране вводили режим национального бедствия.