 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Российская туристка получила срок за поджог тополиного пуха в Сеуле

Российскую туристку приговорили к заключению за поджог тополиного пуха в Сеуле

В Сеуле 20-летнюю туристку из России приговорили к шести месяцам тюремного заключения с отсрочкой на год за то, что она подожгла тополиный пух в местном лесу. Об этом сообщает The Korea Herald.

Днем 11 июня она вместе с 30-летним туристом гуляла по лесу в состоянии алкогольного опьянения. Тогда же девушка увидела на земле тополиный пух и решила поджечь его с помощью зажигалки. Впоследствии пара попыталась потушить огонь, но ничего не вышло, из-за чего она решила скрыться.

Из-за возникшего пожара спасателям пришлось эвакуировать близлежащие школы. Огонь сжег около 500 кв. м леса, никто не пострадал. Выяснилось, что девушка не попыталась вызвать пожарную службу, хотя видела, что огонь распространяется. Ее компаньона задержали и сочли соучастником поджога.

До этого, весной, из-за лесных пожаров в Южной Корее погибли четыре человека. Около 1,5 тыс. граждан эвакуировали. Пожары случились в уезде Санчхон в 250 км от Сеула. Огонь быстро распространился на обширные территории из-за ветра и сухой погоды. По этой причине в стране вводили режим национального бедствия.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
поджог Тополь пожар Сеул суд
Материалы по теме
Пожар на острове Недоразумения в Магадане потушили спустя четыре дня
Общество
Прокуратура обратилась в Минприроды из-за пожара на острове Недоразумения
Общество
Пожар на острове Недоразумения с высоты птичьего полета. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
«Мао, нихао»: как увлечение китайским помогло построить свой бизнес Стиль, 12:13
Российская туристка получила срок за поджог тополиного пуха в Сеуле Общество, 12:10
Зарубежные инвестиции без инфраструктурного риска: страновые индексы #всенабиржу!, 12:04
Демобилизованных военных поддержат деньгами на открытие бизнеса Общество, 12:03
Хоккеиста «Спартака» дисквалифицировали на месяц за кокаин Спорт, 12:02
Маск заявил, что Байден запретил возвращать астронавтов с МКС до выборов Политика, 12:01
Как охотятся кадровые браконьеры: 11 методов агрессивного хантинга Образование, 11:58
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Бывшая подруга потребовала с экс-министра торговли Подмосковья алименты Общество, 11:56
Туроператор отверг версию захвата российских туристов для работы в Мьянме Общество, 11:56
В Москве началось прощание с актером Романом Поповым Общество, 11:49
Друг актера Романа Попова рассказал, что тот просил кремировать его Общество, 11:48
Клуб КХЛ «Амур» лишился главного тренера из-за вирусной инфекции Спорт, 11:47
Ирада Зейналова стала чрезвычайным и полномочным послом России Политика, 11:44
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42