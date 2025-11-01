В России ввели штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону
В России установлены штрафы за неустранение ранее выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
Для юридических лиц размер штрафа составит до 40 тыс. руб., для должностных лиц — до 10 тыс. руб. Ответственность за своевременное и качественное обеспечение теплом домов и социальных объектов несут региональные и муниципальные власти, ресурсоснабжающие организации, концессионеры и управляющие компании.
«Все, кто отвечает за подачу тепла в дома и социальные объекты, должны добросовестно выполнять свои обязательства перед гражданами», — отметил Володин.
С ноября вступили в силу и другие нововведения. ФНС получит право взыскивать долги с физлиц и самозанятых без суда, если задолженность превышает 500 руб. Мобильные операторы перестанут обслуживать абонентов, оформивших более 20 сим-карт. Нотариусы будут обязаны информировать наследников о наличии кредитов у умерших, направляя запросы в бюро кредитных историй.
