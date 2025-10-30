 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Семья пропавшего в Босфоре пловца объявила награду за информацию о нем

Семья пропавшего в Босфоре пловца Свечникова объявила награду за данные о нем
Николай&nbsp;Свечников
Николай Свечников (Фото: beswim__ / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Семья пропавшего при заплыве через Босфор пловца Николая Свечникова объявила награду 500 тыс. лир (около 950 тыс. руб.) в обмен на информацию о месте его нахождения, сообщает ТАСС. Об этом изданию рассказала родственница жены Свечникова Алена Караман.

«Мы объявили о награждении в 500 тыс. лир за информацию о месте его нахождения», — заявила Караман.

Жена пропавшего в Босфоре Свечникова обвинила спасателей в халатности
Общество
Фото:Levent Kulu / Getty Images

Николай Свечников пропал 24 августа 2025 года во время 37-го межконтинентального заплыва через Босфор. В соревновании участвовали около 3 тыс. человек. Россиянин не вышел на связь после завершения заплыва.

Заплыв через Босфор — международное соревнование по плаванию на открытой воде. Оно проходит ежегодно с 1989 года. Организатором выступает Олимпийский комитет Турции. Участники переплывают Босфорский пролив из Европы в Азию (или наоборот).

В поисках задействовали вертолеты и лодки с дайверами и гидролокатором, но россиянина так и не нашли. Один из участников заплыва заявил, что Свечников отстал от других пловцов в самом начале соревнования. По одной из версий, Свечников поплыл в неправильном направлении и выбрался на берег.

В начале сентября Караман рассказала, что супруга пловца готовит судебный иск против организаторов соревнования. В конце октября мать Свечникова сообщила, что она приехала в Турцию вместе с женой сына для встречи со свидетелем, который утверждает, что видел россиянина.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
пропажа Турция Босфор пловец награда
Материалы по теме
Жена пропавшего на Босфоре пловца Свечникова решила обратиться в суд
Общество
Тренер рассказал, что Свечников отставал уже в начале заплыва на Босфоре
Общество
Семья пропавшего в Босфоре пловца встретится в Турции с важным свидетелем
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 29 окт, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 29 окт, 18:46
Telegram-каналы для инвестора: что читать без вреда #всенабиржу!, 14:10
Только одна россиянка из пяти дошла до четвертьфинала турнира WTA в Китае Спорт, 14:10
Japan Mobility Show 2025. Главные премьеры Токийского автосалона Авто, 14:05
Роспотребнадзор оценил опасность обнаруженного в Бразилии коронавируса Общество, 13:57
Набиуллина объяснила взаимосвязь высокой ключевой ставки и крепкого рубля Инвестиции, 13:55
Суд в третий раз отложил рассмотрение дела об афере с квартирой Долиной Общество, 13:54
«Билайн» получил премию в исследовании качества связи в метро Отрасли, 13:53
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Суд продлил Аглае Тарасовой срок запрета определенных действий Общество, 13:52
«Яндекс» выпустит диктофон, который сам расшифрует запись Технологии и медиа, 13:52
Песков заявил об отсутствии предложений от США договору о ядерных ракетах Политика, 13:48
В Австралии игрок в крикет умер в 17 лет после попадания мяча в шею Спорт, 13:44
Увольте саботажников. Как внедрять изменения, несмотря на сопротивление Образование, 13:41
В Кремле заявили о выздоровлении «Роснано» от болезней прошлого Технологии и медиа, 13:37
Посол раскрыл реакцию Мелании Трамп на шаги России после письма Путину Общество, 13:32