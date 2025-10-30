Семья пропавшего в Босфоре пловца объявила награду за информацию о нем
Семья пропавшего при заплыве через Босфор пловца Николая Свечникова объявила награду 500 тыс. лир (около 950 тыс. руб.) в обмен на информацию о месте его нахождения, сообщает ТАСС. Об этом изданию рассказала родственница жены Свечникова Алена Караман.
«Мы объявили о награждении в 500 тыс. лир за информацию о месте его нахождения», — заявила Караман.
Николай Свечников пропал 24 августа 2025 года во время 37-го межконтинентального заплыва через Босфор. В соревновании участвовали около 3 тыс. человек. Россиянин не вышел на связь после завершения заплыва.
Заплыв через Босфор — международное соревнование по плаванию на открытой воде. Оно проходит ежегодно с 1989 года. Организатором выступает Олимпийский комитет Турции. Участники переплывают Босфорский пролив из Европы в Азию (или наоборот).
В поисках задействовали вертолеты и лодки с дайверами и гидролокатором, но россиянина так и не нашли. Один из участников заплыва заявил, что Свечников отстал от других пловцов в самом начале соревнования. По одной из версий, Свечников поплыл в неправильном направлении и выбрался на берег.
В начале сентября Караман рассказала, что супруга пловца готовит судебный иск против организаторов соревнования. В конце октября мать Свечникова сообщила, что она приехала в Турцию вместе с женой сына для встречи со свидетелем, который утверждает, что видел россиянина.
