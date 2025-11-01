Полиция задержала заработавших 60 млн руб. на кредитах на дома из фанеры

Video

Две женщины и трое мужчин украли 60 млн руб., оформляя ипотечные кредиты на подставных лиц, мошенников задержали, возбуждено уголовное дело, сообщает представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

В сообщении Волк говорится, что, оформляя ипотечные кредиты на подставных лиц, мошенники вписывали в анкетах ложные данные о доходах. После одобрения заявок банком злоумышленники предоставляли в кредитную организацию поддельные отчеты и фотографии «строек» — на деле это были муляжи домов из фанеры и досок, внешне имитировавшие кирпичные здания, но непригодные для жилья.

Большую часть кредитных средств похищали. Мошенников задержали в Москве, Дагестане и Северной Осетии. У задержанных изъяли технику, банковские карты и документы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество в особо крупном размере). Максимальная санкция — до десяти лет лишения свободы.

Организатор арестован, остальные — под подпиской о невыезде. Следствие устанавливает дополнительные эпизоды и возможных сообщников.