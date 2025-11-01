 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Незаконно пересекший границу гражданин Китая сбежал из колонии в Приморье

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Гражданин Китая, осужденный за незаконное пересечение российской границы, сбежал из колонии-поселения в Приморском крае. Об этом ТАСС рассказал представитель ГУ ФСИН по региону.

Во время побег осужденный был одет в черный пуховик, темные штаны и зеленые ботинки с красной эмблемой (символикой Китая).

Иностранца приговорили к полутора годам лишения свободы за незаконное пресечение госграницы по предварительному сговору или с применением насилия (ч. 3 ст. 322 УК). Он отбывал свой срок в колонии-поселении № 37 Дзержинское Октябрьского района Приморья.

Два педофила сбежали в Свердловской области перед вынесением приговора
Общество
Александр Шаньгин

В соответствии с законодательством, в колонии-поселения осужденных содержат без охраны, но под надзором администрации. Они могут перемещаться по учреждению без конвоя, а также покидать его территорию с разрешения администрации.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
колония-поселение ФСИН побег Приморский край
Материалы по теме
Бывший чиновник сбежал из суда в Петербурге в консульство Армении
Общество
В Екатеринбурге уволился начальник СИЗО-1, откуда сбежали заключенные
Общество
Глава ФСИН Гостев сообщил о предотвращенных побегах с помощью видеокамер
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Премьер Канады извинился перед Трампом за рекламу с Рейганом Политика, 10:41
6 самых дорогих ошибок при выборе специалиста на аутсорсПодписка на РБК, 10:40
Выживают яркие и системные: как устроен рынок моды в 2025 году Радио, 10:38
В тройке крупнейших застройщиков Москвы произошли изменения Недвижимость, 10:36
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Украинская штангистка отказалась от фото с россиянкой на юниорском ЧЕ Спорт, 10:30
Wildberries снизит комиссию на 5-6% для всех продавцов Общество, 10:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Незаконно пересекший границу гражданин Китая сбежал из колонии в Приморье Общество, 10:21
Белгородскую область за сутки атаковали более 100 дронов Политика, 10:17
Синдром героя-одиночки: почему собственники сгорают в операционкеПодписка на РБК, 10:15
От Кишинева до Баку: как выглядит советская архитектура в странах СНГ Недвижимость, 10:15
ФНС получит право взыскивать долги с граждан без суда с 1 ноября: разбор Инвестиции, 10:11
Пожар на острове Недоразумения в Магадане потушили спустя четыре дня Общество, 10:07
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03