Незаконно пересекший границу гражданин Китая сбежал из колонии в Приморье
Гражданин Китая, осужденный за незаконное пересечение российской границы, сбежал из колонии-поселения в Приморском крае. Об этом ТАСС рассказал представитель ГУ ФСИН по региону.
Во время побег осужденный был одет в черный пуховик, темные штаны и зеленые ботинки с красной эмблемой (символикой Китая).
Иностранца приговорили к полутора годам лишения свободы за незаконное пресечение госграницы по предварительному сговору или с применением насилия (ч. 3 ст. 322 УК). Он отбывал свой срок в колонии-поселении № 37 Дзержинское Октябрьского района Приморья.
В соответствии с законодательством, в колонии-поселения осужденных содержат без охраны, но под надзором администрации. Они могут перемещаться по учреждению без конвоя, а также покидать его территорию с разрешения администрации.
