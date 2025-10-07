 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Два педофила сбежали в Свердловской области перед вынесением приговора

Александр Шаньгин
Александр Шаньгин (Фото: Александр Шаньгин / VK)

В Свердловской области объявили в розыск 32-летнего Александра Шаньгина и 30-летнего Александра Быкова, признанных виновными в сексуальном насилии над 15-летней школьницей, сообщает E1.ru со ссылкой на адвоката пострадавшей Сергея Самкова.

По словам юриста, 6 октября Алапаевский городской суд вынес постановление об объявлении Шаньгина и Быкова в розыск в связи с их неявкой на оглашение приговора.

Юрист добавил, что Шаньгин был признан виновным в насильственных действиях и изнасиловании, он получил срок 11 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима. Быкова осудили только за насильственные действия, ему назначили 10 лет в колонии строгого режима.

Но на оглашение приговора они не явились.

В Москве тренера обвинили в четырех изнасилованиях малолетней ученицы
Спорт
Фото:Следственный комитет России

По версии обвинения, в январе 2024 года Шаньгин и Быков, заведомо осознавая, что потерпевшая не достигла шестнадцатилетнего возраста, совершили действия сексуального характера с применением насилия в отношении 15-летней школьницы в Алапаевске.

В ноябре 2024 года в Екатеринбурге напавшего на девушку священника Даниила Сидорова отпустили на свободу из зала суда. Ранее Сидорова задержали по подозрению в попытке изнасилования девушки в подъезде ее дома.

В декабре 2024 против Сидорова завели еще одно дело о сексуальных домогательствах. В том же месяце митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений сообщил, что Сидоров стал рядовым десантно-штурмового взвода.

Евгений Вахляев
педофилы сексуальное насилие Свердловская область побег
