Два педофила сбежали в Свердловской области перед вынесением приговора

Александр Шаньгин (Фото: Александр Шаньгин / VK)

В Свердловской области объявили в розыск 32-летнего Александра Шаньгина и 30-летнего Александра Быкова, признанных виновными в сексуальном насилии над 15-летней школьницей, сообщает E1.ru со ссылкой на адвоката пострадавшей Сергея Самкова.

По словам юриста, 6 октября Алапаевский городской суд вынес постановление об объявлении Шаньгина и Быкова в розыск в связи с их неявкой на оглашение приговора.

Юрист добавил, что Шаньгин был признан виновным в насильственных действиях и изнасиловании, он получил срок 11 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима. Быкова осудили только за насильственные действия, ему назначили 10 лет в колонии строгого режима.

Но на оглашение приговора они не явились.

По версии обвинения, в январе 2024 года Шаньгин и Быков, заведомо осознавая, что потерпевшая не достигла шестнадцатилетнего возраста, совершили действия сексуального характера с применением насилия в отношении 15-летней школьницы в Алапаевске.

