Два педофила сбежали в Свердловской области перед вынесением приговора
В Свердловской области объявили в розыск 32-летнего Александра Шаньгина и 30-летнего Александра Быкова, признанных виновными в сексуальном насилии над 15-летней школьницей, сообщает E1.ru со ссылкой на адвоката пострадавшей Сергея Самкова.
По словам юриста, 6 октября Алапаевский городской суд вынес постановление об объявлении Шаньгина и Быкова в розыск в связи с их неявкой на оглашение приговора.
Юрист добавил, что Шаньгин был признан виновным в насильственных действиях и изнасиловании, он получил срок 11 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима. Быкова осудили только за насильственные действия, ему назначили 10 лет в колонии строгого режима.
Но на оглашение приговора они не явились.
По версии обвинения, в январе 2024 года Шаньгин и Быков, заведомо осознавая, что потерпевшая не достигла шестнадцатилетнего возраста, совершили действия сексуального характера с применением насилия в отношении 15-летней школьницы в Алапаевске.
В ноябре 2024 года в Екатеринбурге напавшего на девушку священника Даниила Сидорова отпустили на свободу из зала суда. Ранее Сидорова задержали по подозрению в попытке изнасилования девушки в подъезде ее дома.
В декабре 2024 против Сидорова завели еще одно дело о сексуальных домогательствах. В том же месяце митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений сообщил, что Сидоров стал рядовым десантно-штурмового взвода.
