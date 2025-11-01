 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Против Алекса Лесли подали в суд иск об ограничении родительских прав

Алекс Лесли
Алекс Лесли (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В Коптевский районный суд Москвы поступил иск к блогеру Алексу Лесли об ограничении в родительских правах, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

В сообщении говорится, что суд «рассматривает гражданское дело по иску Степашиной А.Г. к Кириллову А.С. (Алекс Лесли) об ограничении в родительских правах».

Судебное заседание назначено на 10 ноября.

В Польше на блогера Алекса Лесли написали заявление
Общество
Алекс Лесли (Александр Кириллов)

Степашина подала в Коптевский районный суд Москвы несколько исков к Лесли начиная с 2017 года. В частности, в декабре 2021-го в суд поступило исковое заявление о лишении родительских прав, следует из картотеки. Другие иски касаются уплаты алиментов или признания отцовства.

Лесли известен как секс-коуч и «тренер по соблазнению». Он предлагал своим последователям подходить к незнакомым девушкам на улицах и предлагать интимную близость, а также «брать их за задницы». После одного из таких «тренингов» в центре Москвы — на Тверской улице, Чистых прудах и в районе Китай-города — участились случаи домогательств.

В августе суд заочно арестовал Лесли по делу о насильственных действиях сексуального характера. В качестве меры пресечения был избран арест на два месяца с момента задержания или экстрадиции. Ранее МВД объявило блогера в розыск по уголовному делу о склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК).

Софья Полковникова
Алекс Лесли (Александр Кириллов) иски суд
