Политика⁠,
0

В Кремле назвали «Буревестник» прорывом в области технологий и обороны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с «РИА Новости» оценил новую российскую крылатую ракету «Буревестник».

«Это абсолютный прорыв и в сфере технологий, и в сфере обороны», — отметил Песков.

Российские военные 21 октября испытали «Буревестник». Об успешных испытаниях президенту Владимиру Путину сообщил 26 октября глава Генштаба Валерий Герасимов.

Межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» разрабатывается с конца 2001 года, испытывается с 2016–2017 годов. Свое название получила в 2018 году.

Известные характеристики:

  • двигатель — ядерная энергетическая установка (это ключевая особенность и отличие ракеты);
  • тип боевой части — ядерная;
  • скорость — дозвуковая или околозвуковая;
  • профиль полета — маловысотный, с возможностью обхода зон обнаружения.

Путин отметил, что радиус действия ракеты не ограничен, а траектория полета может быть «непредсказуемой», что делает ее неуязвимой «как для всех существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО».

Полина Минаева
Дмитрий Песков Буревестник оборонная промышленность ракета
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
