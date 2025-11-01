В Кремле назвали «Буревестник» прорывом в области технологий и обороны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с «РИА Новости» оценил новую российскую крылатую ракету «Буревестник».
«Это абсолютный прорыв и в сфере технологий, и в сфере обороны», — отметил Песков.
Российские военные 21 октября испытали «Буревестник». Об успешных испытаниях президенту Владимиру Путину сообщил 26 октября глава Генштаба Валерий Герасимов.
Межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» разрабатывается с конца 2001 года, испытывается с 2016–2017 годов. Свое название получила в 2018 году.
Известные характеристики:
- двигатель — ядерная энергетическая установка (это ключевая особенность и отличие ракеты);
- тип боевой части — ядерная;
- скорость — дозвуковая или околозвуковая;
- профиль полета — маловысотный, с возможностью обхода зон обнаружения.
Путин отметил, что радиус действия ракеты не ограничен, а траектория полета может быть «непредсказуемой», что делает ее неуязвимой «как для всех существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка