В Кремле назвали «Буревестник» прорывом в области технологий и обороны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с «РИА Новости» оценил новую российскую крылатую ракету «Буревестник».

«Это абсолютный прорыв и в сфере технологий, и в сфере обороны», — отметил Песков.

Российские военные 21 октября испытали «Буревестник». Об успешных испытаниях президенту Владимиру Путину сообщил 26 октября глава Генштаба Валерий Герасимов.

Межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» разрабатывается с конца 2001 года, испытывается с 2016–2017 годов. Свое название получила в 2018 году. Известные характеристики: двигатель — ядерная энергетическая установка (это ключевая особенность и отличие ракеты);

тип боевой части — ядерная;

скорость — дозвуковая или околозвуковая;

профиль полета — маловысотный, с возможностью обхода зон обнаружения.

Путин отметил, что радиус действия ракеты не ограничен, а траектория полета может быть «непредсказуемой», что делает ее неуязвимой «как для всех существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО».