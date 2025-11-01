 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Экс-советник Чубайса стал ответчиком по еще одному иску Генпрокуратуры

ГП подала новый иск к бенефициарам «Корпорации СТС» Бикову и Боброву

Генпрокуратура подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга об обращении в доход государства имущества бизнесменов Артема Бикова и Алексея Бобров, следует из карточки суда.

Среди ответчиков также указаны ООО «Базфорс», ООО «Предприятие проектного финансирования», ООО «ТЭА», бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, арестованный по делу о субсидиях правительства области АО «ОТСК» («дочка» Корпорации СТС), председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных (также заключена под стражу) и др. В СИЗО находится и совладелец «Облкоммунэнерго» Бобров.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ТЭА» через ООО «Базфорс» владеет Ирина Демидович, которая также выступает ответчиком в иске. ООО «Предприятие проектного финансирования» принадлежит еще одним ответчикам — Татьяне Мартыновой, Елене Белоусовой и Александру Белоконеву.

Активы экс-советника Чубайса стали переходить в собственность государства
Политика
Артем Биков и Алексей Бобров

В октябре суд в Екатеринбурге обратил в доход государства по иску ГП активы, связанные с Корпорацией СТС, — в частности, «Облкоммунэнерго», одно из крупнейших предприятий коммунальной энергетики Свердловской области. Иск был подан в сентябре. По мнению прокуратуры, Корпорация СТС, подконтрольная Бикову и Боброву, монополизировала генерацию и поставки электроэнергии, а также обращение с бытовым мусором в регионах Уральского федерального округа. Ведомство утверждает, что владельцы получили объекты энергетической инфраструктуры с помощью «неформальных связей», в том числе с бывшим председателем правления РАО «ЕЭС» Анатолием Чубайсом. С мая 2003 года по июнь 2005-го Биков был его советником, говорили источники РБК.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Корпорация СТС Генпрокуратура иски Артем Биков и Алексей Бобров
Материалы по теме
«Корпорация СТС» раскрыла претензии следствия к совладельцу и руководству
Общество
Суд отправил в СИЗО совладельца Корпорации СТС
Общество
Следствие попросило арестовать совладельца «Корпорации СТС» Боброва
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Новая эскалация ядерной риторики России и США в пяти цитатах Политика, 06:01
Экс-советник Чубайса стал ответчиком по еще одному иску Генпрокуратуры Политика, 05:43
Вице-премьер Сербии заявил, что мир находится «на пороге ядерной войны» Политика, 05:10
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
В трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты Политика, 04:22
Хуситы осудят более 40 сотрудников ООН по подозрению в связях с Израилем Политика, 04:14
Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до шести Политика, 03:57
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Войска Тринидада и Тобаго привели в боевую готовность из-за Венесуэлы Политика, 03:54
Вильфанд рассказал, где россиян ожидает теплый ноябрь Общество, 03:29
Россиянам напомнили об уплате налогов на имущество до 1 декабря Общество, 03:10
Ученый заявил, что «все сходится» в версии о таинственном болиде в Москве Общество, 02:49
Атаку четвертого дрона отразили на подлете к Москве Политика, 02:41
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Над Россией сбили 38 дронов за три часа Политика, 02:29