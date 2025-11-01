Экс-советник Чубайса стал ответчиком по еще одному иску Генпрокуратуры

Генпрокуратура подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга об обращении в доход государства имущества бизнесменов Артема Бикова и Алексея Бобров, следует из карточки суда.

Среди ответчиков также указаны ООО «Базфорс», ООО «Предприятие проектного финансирования», ООО «ТЭА», бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, арестованный по делу о субсидиях правительства области АО «ОТСК» («дочка» Корпорации СТС), председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных (также заключена под стражу) и др. В СИЗО находится и совладелец «Облкоммунэнерго» Бобров.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ТЭА» через ООО «Базфорс» владеет Ирина Демидович, которая также выступает ответчиком в иске. ООО «Предприятие проектного финансирования» принадлежит еще одним ответчикам — Татьяне Мартыновой, Елене Белоусовой и Александру Белоконеву.

В октябре суд в Екатеринбурге обратил в доход государства по иску ГП активы, связанные с Корпорацией СТС, — в частности, «Облкоммунэнерго», одно из крупнейших предприятий коммунальной энергетики Свердловской области. Иск был подан в сентябре. По мнению прокуратуры, Корпорация СТС, подконтрольная Бикову и Боброву, монополизировала генерацию и поставки электроэнергии, а также обращение с бытовым мусором в регионах Уральского федерального округа. Ведомство утверждает, что владельцы получили объекты энергетической инфраструктуры с помощью «неформальных связей», в том числе с бывшим председателем правления РАО «ЕЭС» Анатолием Чубайсом. С мая 2003 года по июнь 2005-го Биков был его советником, говорили источники РБК.