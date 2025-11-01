Reuters: более 40 сотрудников ООН предстанут перед судом хуситов

Хуситы осудят более 40 сотрудников ООН по подозрению в связях с Израилем

Подозреваемые в сотрудничестве с Израилем 43 задержанных сотрудника ООН предстанут перед судом правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения «Ансар Алла» (хуситы), передает Reuters со ссылкой на исполняющего обязанности министра иностранных дел йеменского правительства хуситов Абдулвахида Абу Раса.

Сотрудников ООН подозревают в причастности к израильским воздушным ударам, в результате которых в августе были убиты высокопоставленные лидеры хуситов. ООН неоднократно отвергала обвинения.

По данным ООН, хуситы удерживают по меньшей мере 59 сотрудников. Организация осудила задержания и призвала к немедленному их освобождению. Обвиняемые — йеменцы, и по законам Йемена им может грозить смертная казнь.

28 августа Израиль нанес авиаудар по Сане во время встречи членов правительства хуситов. В результате погиб глава правительства Ахмед Галеб ар-Рахави. По данным израильского Channel 12, также были убиты министр обороны Мухаммед Насер аль-Атефи и начальник штаба хуситов в Сане Мухаммад Абд аль-Карим аль-Гамари. Хуситы подтвердили гибель ар-Рахави. Пост главы правительства хуситов занял его заместитель Мухаммед Мифтах.