Возвращение Трампа в Белый дом
В США объявили о прекращении политики смен режимов в других странах

Габбард: США прекратили свергать режимы и вмешиваться в малопонятные конфликты
Возвращение Трампа в Белый дом
Тулси Габбард
Тулси Габбард (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Политика США, десятилетиями направленная на смену политических режимов и построение государств, оказала сдерживающее влияние на международное развитие, заявила директор национальной разведки страны Тулси Габбард на мероприятии Международного института стратегических исследований (IISS) в Бахрейне.

«Десятилетиями наша внешняя политика находилась в ловушке контрпродуктивного и бесконечного цикла смены режимов или строительства государств», — сказала она (цитата по TRT World).

Она отметила, что политика Штатов сводилась к универсальному подходу: свержению режимов, навязыванию собственной системы правления, вмешательству в «малопонятные» конфликты, что в итоге привело к приобретению «большего числа врагов, чем союзников».

В результате, добавила она, были потрачены триллионы долларов, потеряно бесчисленное количество жизней, а во многих случаях созданы еще более серьезные угрозы безопасности.

Трамп ответил на данные о планах ударов по Венесуэле
Дональд Трамп

При этом, по словам Габбард, в мире остаются серьезные проблемы, особенно на Ближнем Востоке. Режим прекращения огня в секторе Газа остается «хрупким», сказала она.

Габбард также признала, что Иран по-прежнему вызывает обеспокоенность, поскольку глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил, что недавно на ядерных объектах страны зафиксировали новую активность.

Егор Алимов, Полина Минаева
США Тулси Габбард Нацразведка США свержение смена власти
