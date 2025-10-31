Габбард: США прекратили свергать режимы и вмешиваться в малопонятные конфликты

В США объявили о прекращении политики смен режимов в других странах

Тулси Габбард (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Политика США, десятилетиями направленная на смену политических режимов и построение государств, оказала сдерживающее влияние на международное развитие, заявила директор национальной разведки страны Тулси Габбард на мероприятии Международного института стратегических исследований (IISS) в Бахрейне.

«Десятилетиями наша внешняя политика находилась в ловушке контрпродуктивного и бесконечного цикла смены режимов или строительства государств», — сказала она (цитата по TRT World).

Она отметила, что политика Штатов сводилась к универсальному подходу: свержению режимов, навязыванию собственной системы правления, вмешательству в «малопонятные» конфликты, что в итоге привело к приобретению «большего числа врагов, чем союзников».

В результате, добавила она, были потрачены триллионы долларов, потеряно бесчисленное количество жизней, а во многих случаях созданы еще более серьезные угрозы безопасности.

При этом, по словам Габбард, в мире остаются серьезные проблемы, особенно на Ближнем Востоке. Режим прекращения огня в секторе Газа остается «хрупким», сказала она.

Габбард также признала, что Иран по-прежнему вызывает обеспокоенность, поскольку глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил, что недавно на ядерных объектах страны зафиксировали новую активность.