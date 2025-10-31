В США объявили о прекращении политики смен режимов в других странах
Политика США, десятилетиями направленная на смену политических режимов и построение государств, оказала сдерживающее влияние на международное развитие, заявила директор национальной разведки страны Тулси Габбард на мероприятии Международного института стратегических исследований (IISS) в Бахрейне.
«Десятилетиями наша внешняя политика находилась в ловушке контрпродуктивного и бесконечного цикла смены режимов или строительства государств», — сказала она (цитата по TRT World).
Она отметила, что политика Штатов сводилась к универсальному подходу: свержению режимов, навязыванию собственной системы правления, вмешательству в «малопонятные» конфликты, что в итоге привело к приобретению «большего числа врагов, чем союзников».
В результате, добавила она, были потрачены триллионы долларов, потеряно бесчисленное количество жизней, а во многих случаях созданы еще более серьезные угрозы безопасности.
При этом, по словам Габбард, в мире остаются серьезные проблемы, особенно на Ближнем Востоке. Режим прекращения огня в секторе Газа остается «хрупким», сказала она.
Габбард также признала, что Иран по-прежнему вызывает обеспокоенность, поскольку глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил, что недавно на ядерных объектах страны зафиксировали новую активность.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка