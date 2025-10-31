 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Умер сыгравший в «Доктор Кто» актер с «хрустальными костями» Набиль Шабан

Набиль Шабан
Набиль Шабан (Фото: Wkipedia)

В 72 года скончался актер и основатель театральной компании для инвалидов Graeae Набиль Шабан, с детства страдающий от болезни «хрустальных костей», пишет The Guardian.

«До Набиля на телевидении и на сцене не было заметных людей с инвалидностью. Именно Набиль своей неистовой верой в себя и активизмом изменил это», — отметил актер Саймон Стартин (цитата по The Guardian).

Шабан родился в Иордании в 1953 году. С детва актер страдал от несовершенного остеогенеза — «болезни хрупких костей», из-за которой всю жизнь провел в инвалидном кресле. В 1970-х годах Шабан стал одним из основателей театральной компании Graeae, которая является площадкой для глухих, инвалидов и нейроотличных актеров. Газета пишет, что решение о создании Graeae Шабан принял из-за отказов всех театральных школ, в которые он пытался поступить в молодости.

Актер успешно проявил себя в театре и кино. Среди его значимых театральных работ — роли в постановках «Император», «Падение» и «Гамлет» в театре, а также Вольпоне в «Мухе плоти» и Асдак в «Кавказском меловом круге».

На телевидении Шабан получил известность как исполнитель роли инопланетянина Сила в сериале «Доктор Кто» — гротескного, но обаятельного злодея, ставшего одним из самых узнаваемых персонажей шоу 1980-х. В кино он снимался у режиссеров Дерека Джармена («Витгенштейн»), Ролана Жоффе («Город радости») и Альфонсо Куарона («Дитя человеческое»).

В 1997 году Шабану присвоили почетную докторскую степень Университета Суррея в знак признания его работы в защиту прав людей с ограниченными возможностями.

