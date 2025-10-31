Во Владимирской области после атаки БПЛА уничтожат невзорвавшиеся снаряды

Фото: Parilov / Shutterstock

В микрорайоне Энергетик Владимирской области проведут ликвидацию неразорвавшихся боеприпасов. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор региона Александр Авдеев.

«Просьба к гражданам соблюдать спокойствие, жителям Энергетика — не покидать дома. Ситуация под контролем», — написал глава региона. Он добавил, что работы проведут в рамках ликвидации последствий атаки БПЛА.

Ранее губернатор сообщил, что в связи с атакой БПЛА в регионе создали оперативный штаб. Атака случилась ночью, никто не пострадал. «Атаковавший инфраструктуру противник цели не достиг. Все системы региона работают в штатном режиме», — заявил глава региона. На месте происшествия работали спецслужбы. Они устраняли последствия атаки.

В ночь на 30 октября средства ПВО российских ВС сбили 170 украинских беспилотников самолетного типа. В Брянской области перехватили и уничтожили 48 дронов, еще 21 БПЛА пришелся на Воронежскую область. 16 и 15 дронов сбили над Нижегородской и Калужской областями соответственно, еще 14 и 10 — над Ростовской и Курской областями.

По девяти беспилотникам ПВО отработала в Московском регионе и Тульской области, уничтожив в том числе те, которые летели на столицу, по пять — в Рязанской, Волгоградской и Новгородской областях. По четыре дрона сбили в Белгородской и Орловской областях, а также в Крыму. Один беспилотник уничтожили над территорией Липецкой области.