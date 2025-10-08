 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

Индийские психиатры впервые выявили случай группового безумия у геймеров

В Индии диагностировали групповой бред у геймеров, убежденных в слежке ИИ
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

Врачи сети многопрофильных больниц Apollo в Индии описали случай группового бреда у людей, которые общались между собой исключительно онлайн, пишет медицинский журнал Consortium Psychiatriсum, опубликовавший результаты исследования.

Авторы исследования указали, что ранее индуцированные психозы описывались преимущественно в офлайн-группах с физическим контактом, а их случай уникален именно в цифровом контексте. Они назвали его первым в мире и сумели документально подтвердить гипотезу, что тесное виртуальное общение без физических контактов может стать благоприятной средой для развития общего психоза.

Согласно материалам исследования, пациентами психиатров стали трое молодых мужчин, которые проживают в разных городах индийского штата Западная Бенгалия. На протяжении трех лет они каждый день проводили вместе время в онлайн-играх, пока у всех не развился общий бред преследования. В частности, молодые люди стали верить, что некие организации установили за ними слежку при помощи искусственного интеллекта (ИИ) с целью обнаружить уязвимые места и предсказывать их поведение и намерения.

Американец попал в психбольницу из-за советов ChatGPT
Общество

Первым за психиатрической помощью обратился мужчина, который стал «источником» бредовых мыслей. Медики связались с его приятелями по играм и провели нужные тесты. В итоге всем троим поставили диагноз — индуцированное бредовое расстройство folie à trois («безумие троих»).

«У индуктора (случай А) наблюдался тяжелый паранойяльный синдром, бред цифрового преследования и бессонница. Реципиенты (случаи B и C) начали разделять эти убеждения, у них отмечалась выраженная социальная изоляция и психологическая зависимость от индуктора», — говорится в исследовании.

Folie à trois (фр. «безумие троих») — это психиатрический синдром, при котором бредовые идеи передаются от одного человека двум другим людям, с которыми он находится в тесной эмоциональной связи и заставляет разделять его убеждения.

В рамках терапии каждому пациенту назначили антипсихотические препараты и обязательную «цифровую гигиену» — ограничили на время онлайн-коммуникацию друг с другом.

«Через два-три месяца у всех троих пациентов было достигнуто симптоматическое улучшение с частичным восстановлением утраченных социальных связей», — следует из научной статьи.

Авторы работы делают вывод, что современным психиатрам следует систематически оценивать «виртуальные отношения и групповую цифровую идентичность» в качестве возможных путей распространения психопатологических нарушений.

«Раннее выявление, формирование цифровых границ и интегративные подходы к лечению имеют решающее значение в ведении этих новых проявлений», — добавляют исследователи.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Авторы
Теги
Денис Малышев
психиатрия Индия искусственный интеллект геймеры
