Политика⁠,
0

Путин произвел кадровые перестановки в Совете безопасности

Путин исключил из Совбеза Краснова и включил полпреда Руденю
Игорь Руденя
Игорь Руденя (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин исключил из состава Совета безопасности бывшего генерального прокурора Игоря Краснова и включил в него полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Игоря Руденю, следует из указа президента, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.

Новый генеральный прокурор Александр Гуцан уже был членом Совета безопасности в качестве полпреда президента в Северо-Западном округе, поэтому в указе говорится об изменении наименования его должности.

Указ подписан Путиным 31 октября. Он вступает в силу со дня подписания.

Президент назначил Гуцана на должность генпрокурора 24 сентября, его кандидатуру в Совет Федерации Путин внес 18 сентября. Пост полпреда президента Гуцан занимал с 2018 года.

Гуцан сменил на должности генпрокурора Краснова, которого Совет Федерации назначил председателем Верховного суда 24 сентября. Краснов занимал должность генпрокурора с 2020 года.

Руденю назначили полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе после назначения Гуцана на должность генпрокурора — 29 сентября. До этого с 2016 года он был губернатором Тверской области.

Егор Алимов
Владимир Путин Игорь Краснов Александр Гуцан Игорь Руденя Совбез кадровые перестановки
