Путин произвел кадровые перестановки в Совете безопасности
Президент России Владимир Путин исключил из состава Совета безопасности бывшего генерального прокурора Игоря Краснова и включил в него полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Игоря Руденю, следует из указа президента, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.
Новый генеральный прокурор Александр Гуцан уже был членом Совета безопасности в качестве полпреда президента в Северо-Западном округе, поэтому в указе говорится об изменении наименования его должности.
Указ подписан Путиным 31 октября. Он вступает в силу со дня подписания.
Президент назначил Гуцана на должность генпрокурора 24 сентября, его кандидатуру в Совет Федерации Путин внес 18 сентября. Пост полпреда президента Гуцан занимал с 2018 года.
Гуцан сменил на должности генпрокурора Краснова, которого Совет Федерации назначил председателем Верховного суда 24 сентября. Краснов занимал должность генпрокурора с 2020 года.
Руденю назначили полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе после назначения Гуцана на должность генпрокурора — 29 сентября. До этого с 2016 года он был губернатором Тверской области.
