Представитель актера Андрея Свиридова опроверг угрозу ампутации стопы
Актеру Андрею Свиридову не грозит ампутация стопы, а информация о его диагнозе основана на устаревших и не подтвердившихся данных. Об этом РБК рассказал представитель актера Макс Горский.
Он охарактеризовал сообщения о наличии у актера диабетической стопы как «информацию пятилетней давности». Горский уточнил, что Свиридову действительно ставили такой диагноз, однако впоследствии он не подтвердился.
«Сейчас у актера все в порядке», — заключил Горский.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что актеру, которого зрители знают по роли охранника Гены из «Универа», могут провести ампутацию стопы после осложнения, вызванного тяжелой формой диабета и переломом пальца.
Андрей Свиридов родился в 1975 году в белорусском Могилеве. Начал сниматься в кино с 2003 года. Всего снялся в 97 картинах и сериалах, среди которых фильмы «Постучись в мою Тверь», «Русалка», «Я остаюсь», а также сериалы «Крапленый», «Триггер», «Камера Мотор» и другие.
