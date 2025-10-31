 Перейти к основному контенту
Общество
0

Представитель актера Андрея Свиридова опроверг угрозу ампутации стопы

Андрей Свиридов
Андрей Свиридов (Фото: Андрей Свиридов / VK)

Актеру Андрею Свиридову не грозит ампутация стопы, а информация о его диагнозе основана на устаревших и не подтвердившихся данных. Об этом РБК рассказал представитель актера Макс Горский.

Он охарактеризовал сообщения о наличии у актера диабетической стопы как «информацию пятилетней давности». Горский уточнил, что Свиридову действительно ставили такой диагноз, однако впоследствии он не подтвердился.

«Сейчас у актера все в порядке», — заключил Горский.

Перед смертью актер Роман Попов записал видеообращения о борьбе с раком
Общество

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что актеру, которого зрители знают по роли охранника Гены из «Универа», могут провести ампутацию стопы после осложнения, вызванного тяжелой формой диабета и переломом пальца.

Андрей Свиридов родился в 1975 году в белорусском Могилеве. Начал сниматься в кино с 2003 года. Всего снялся в 97 картинах и сериалах, среди которых фильмы «Постучись в мою Тверь», «Русалка», «Я остаюсь», а также сериалы «Крапленый», «Триггер», «Камера Мотор» и другие.

Авторы
Теги
Софья Полковникова, Егор Алимов
актер ампутация опровержение сахарный диабет
