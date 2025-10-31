 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В обуви пассажира в Домодедово нашли два браслета Cartier за ₽2,4 млн

В Домодедово в ботинках пассажира нашли браслеты Cartier за 2,4 млн руб.
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России

Сотрудники таможенной службы Домодедово нашли два браслета ювелирного дома Cartier в обуви одного из пассажиров. Общая стоимость украшений может достигать 2,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.

Мужчину остановили для досмотра во время выборочного контроля на «зеленом» коридоре. Выяснилось, что он завернул браслеты в носок и спрятал сверток в кроссовок. Декларировать украшения пассажир не стал. Он рассказал, что получил их от девушки, которая попросила отвезти браслеты в Москву из Кувейта. Как пояснил мужчина, он знал о правилах таможни, но не стал декларировать украшения, будучи уверенным в том, что они поддельные. Настоящей стоимости браслетов мужчина не знал.

В ходе экспертизы выяснилось, что браслеты изготовлены из золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов. Украшения у мужчины изъяли. В отношении него возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Теперь пассажиру грозит лишение свободы до пяти лет или штраф до 1 млн руб.

22 октября в Домодедово задержали двух иностранцев, которые пытались провезти драгоценные камни стоимостью 15 млн руб. Мужчины прилетели из стран Азии разными рейсами.

Драгоценности лежали в запаянном пакете с кремообразной массой. Внутри него при досмотре нашли четыре камня, похожих на изумруды. В рюкзаке одного из мужчин обнаружили один розовый камень, а в его кошельке — семь других камней: четыре зеленых, два розовых и один синий. Экспертиза подтвердила, что камни были драгоценными — изумрудами, рубинами, розовым корундом и сапфиром.

