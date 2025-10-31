Стали известны подробности смерти басиста Limp Bizkit Сэма Риверса

Сэм Риверс (Фото: Christian H / Imago / Gonzales Photo / Global Look Press)

Басиста группы Limp Bizkit Сэма Риверса нашли лежащим в луже крови в собственном доме. Он умер 18 октября, музыканту было 48 лет. Об этом сообщает Metro.

Тело музыканта в ванной нашла женщина, которая и сообщила о его гибели. Он лежал на полу лицом вниз. Женщина пыталась провести сердечно-легочную реанимацию вплоть до приезда пожарно-спасательной команды. После этого мужчину признали мертвым, причина его смерти не разглашается.

Музыкант был одним из создателей группы в 1994 году в Джексонвилле. Риверс ушел из группы Limp Bizkit в 2015 году из-за болезни печени. Ему пересадили орган. Известно, что какое-то время музыкант злоупотреблял алкоголем.

Американская рок-группа Limp Bizkit, стоявшая у истоков жанров ню-метал и рэп-рок, была образована в 1994 году в Джексонвилле (Флорида). Бессменный костяк коллектива составляют фронтмен Фред Дерст, гитарист-визуалист Уэс Борланд, барабанщик Джон Отто и диджей DJ Lethal. В 2025 году музыканты отправятся с турне Gringo Papi по странам Южной Америки, а в ноябре дадут концерт в Мексике.