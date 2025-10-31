В убийстве и обезглавливании женщины в лесополосе признался ее сын

Фото: СУ СК России по Свердловской области / Telegram

Следователи задержали сына женщины, чей обезглавленный труп накануне нашли в Юго-Западном лесопарке в Екатеринбурге, сообщили РБК в следственном управлении СК по региону. Его подозревают в убийстве матери.

Сотрудники Следственного комитета допросили молодого человека 2004 года рождения. Он признался в убийстве матери и показал, где находится отрезанная голова и личные вещи убитой. Они находились примерно в 200 м от места обнаружения тела. Его задержали до избрания меры пресечения.

По предварительным данным, молодой человек убил женщину в ночь на 20 октября на почве неприязненных отношений.

Как сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, между матерью и сыном часто возникали конфликты, несмотря на то что они проживали в разных квартирах. По одной из версий, молодой человек заманил женщину в лесопарк под предлогом сопроводить ее до нового съемного жилья.

Правоохранители смогли выйти на сына убитой, установив личность жертвы при помощи отпечатков пальцев. Ею оказалась гражданка одной из стран Центральной Азии 1984 года рождения. Женщина приехала в Россию в 2023 года, она работала в торговом центре Екатеринбурга.

Тело обнаженной женщины без головы нашли в лесопарке 30 октября. Труп обнаружил екатеринбуржец во время утренней пробежки. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса).