Общество⁠,
0

В убийстве и обезглавливании женщины в лесополосе признался ее сын

Фото: СУ СК России по Свердловской области / Telegram
Фото: СУ СК России по Свердловской области / Telegram

Следователи задержали сына женщины, чей обезглавленный труп накануне нашли в Юго-Западном лесопарке в Екатеринбурге, сообщили РБК в следственном управлении СК по региону. Его подозревают в убийстве матери.

Сотрудники Следственного комитета допросили молодого человека 2004 года рождения. Он признался в убийстве матери и показал, где находится отрезанная голова и личные вещи убитой. Они находились примерно в 200 м от места обнаружения тела. Его задержали до избрания меры пресечения.

По предварительным данным, молодой человек убил женщину в ночь на 20 октября на почве неприязненных отношений.

Как сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, между матерью и сыном часто возникали конфликты, несмотря на то что они проживали в разных квартирах. По одной из версий, молодой человек заманил женщину в лесопарк под предлогом сопроводить ее до нового съемного жилья.

Житель Екатеринбурга во время пробежки обнаружил труп женщины без головы
Общество
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Правоохранители смогли выйти на сына убитой, установив личность жертвы при помощи отпечатков пальцев. Ею оказалась гражданка одной из стран Центральной Азии 1984 года рождения. Женщина приехала в Россию в 2023 года, она работала в торговом центре Екатеринбурга.

Тело обнаженной женщины без головы нашли в лесопарке 30 октября. Труп обнаружил екатеринбуржец во время утренней пробежки. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса).

Авторы
Теги
Анастасия Луценко, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
убийство Екатеринбург Следственный комитет
