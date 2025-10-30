Житель Екатеринбурга во время пробежки обнаружил труп женщины без головы
В Екатеринбурге завели уголовное дело после обнаружения тела женщины в Юго-Западном лесопарке, сообщил РБК старший помощник руководителя СУ СК по Свердловской области Александр Шульга.
На теле нашли признаки насильственной смерти. По данным телеграм-канала Baza, тело женщины было обезглавленным.
Дело завели по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 15 лет.
Правоохранители устанавливают личность убитой и преступника. В рамках расследования проанализируют записи с видеокамер в районе парка, сообщил Шульга.
Тело убитой обнаружил екатеринбуржец во время утренней пробежки по лесопарковой зоне, сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Тело женщины было полностью нагим и находилось недалеко от АЗС. На одном из пальцев сыщики обнаружили кольцо», — отметил он.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России
Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия
Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»
Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра
Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту