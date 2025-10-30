Житель Екатеринбурга во время пробежки обнаружил труп женщины без головы

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Екатеринбурге завели уголовное дело после обнаружения тела женщины в Юго-Западном лесопарке, сообщил РБК старший помощник руководителя СУ СК по Свердловской области Александр Шульга.

На теле нашли признаки насильственной смерти. По данным телеграм-канала Baza, тело женщины было обезглавленным.

Дело завели по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 15 лет.

Правоохранители устанавливают личность убитой и преступника. В рамках расследования проанализируют записи с видеокамер в районе парка, сообщил Шульга.

Тело убитой обнаружил екатеринбуржец во время утренней пробежки по лесопарковой зоне, сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Тело женщины было полностью нагим и находилось недалеко от АЗС. На одном из пальцев сыщики обнаружили кольцо», — отметил он.