ФНС напомнила о новом порядке взыскания долгов физлиц с 1 ноября

Россиянам напомнили о новом порядке взыскания долгов по налогам без суда

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В России с 1 ноября 2025 года вступает в силу новый порядок взыскания налоговой задолженности с физлиц в соответствии с поправками, внесенными в Налоговый кодекс в июле. Теперь налоговые органы смогут делать это без решения суда — все будет зависеть от согласия гражданина с суммой налога, напомнили в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС).

На сайте ведомства появилась промостраница, разъясняющая новый порядок, в частности какие именно долги можно оспорить, как подать заявление о перерасчете или жалобу на решение по проверке.

Прежде, даже если налогоплательщик был согласен с суммой долга, правила все равно обязывали налоговые органы обращаться в суд. Это добавляло судебные издержки и расходы должника росли, отметили в ФНС.

«При этом важно, что теперь при оспаривании сумма долга исключается из сальдо единого налогового счета. То есть, пока идет разбирательство, налогоплательщик может оплачивать другие налоги — в счет долга их не спишут», — пояснили в пресс-службе.

Новые правила не отменяют судебный порядок взыскания налоговой задолженности с физлиц, а, наоборот, гарантируют его в отношении спорной задолженности, уточнили в ведомстве.

Кроме того, новый порядок увеличивает сроки для подачи налогоплательщиком возражений. Прежде на это отводилось 20 дней с момента направления судебного приказа, теперь же должник может представить повторное возражение — жалобу или несогласие с отказом в обжаловании в течение 30 дней, добавили в пресс-службе.

Подать возражение можно в личном кабинете налогоплательщика для физлиц в приложении или на сайте ФНС либо заказным письмом по почте.