Политика
0

Сейм Латвии одобрил выход из конвенции о защите женщин от насилия

Парламент Латвии
Парламент Латвии (Фото: Daniel Kalker / dpa / Global Look Press)

Парламент Латвии (сейм) большинством голосов одобрил законопроект о выходе республики из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, также известной как Стамбульская конвенция. Как сообщает новостной портал Delfi, «за» проголосовали 56 депутатов, «против» — 32. Теперь в течение десяти дней президент республики Эдгар Ринкевич должен либо подписать законопроект, либо вернуть сейму для повторного голосования.

Издание отмечает, что в сейме перед голосованием прошли ожесточенные дебаты — они длились с десяти утра до десяти вечера. Аргумент сторонников денонсации сводится к тому, что конвенция раскалывает общество и бороться с домашним насилием латвийские власти смогут без международных договоров.

Конвенция, по мнению ряда депутатов и партий, противоречит традиционным семейным ценностям. Критики уверены, что документ навязывает стране идею «гендера» как социального конструкта, а не только биологического пола. Это, по мнению оппонентов, размывает понятие семьи и ролей мужчины и женщины в обществе. Среди критических голосов есть мнение, что конвенция навязывает «радикальный феминизм», продвигает гендерную идеологию и побуждает менять социальные нормы, которые могут быть неприемлемы для консервативного большинства латвийского общества.

Практическим аргументом служит утверждение, что положения конвенции осложняют применение уже действующих латвийских деклараций и законов о защите от насилия.

Формулировка понятия гендера в конвенции трактуется критиками как угроза традиционной модели семьи, поскольку подразумевает признание не только биологического пола, но и социальной роли.

Критики выхода из конвенции считают, что это ударит по международной репутации Латвии, ее обязательствам соблюдать и защищать права человека и нанесет ущерб инвестиционной привлекательности страны.

Анна Ривина, основательница центра &laquo;Насилию.нет&raquo;

Накануне голосования в Риге состоялся митинг противников денонсации, собравший, по данным полиции, около 5 тыс. человек. Это был одна из самых массовых акций протеста в Латвии за последние годы, добавляет Delfi.

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была принята в Стамбуле в 2011 году. Ее ратифицировали более 35 стран, в основном члены Совета Европы. Латвия поставила подпись под документом в мае 2016 года, но он ступил в силу и стал соблюдаться в стране лишь с 1 мая 2024-го. Россия не подписала и не ратифицировала конвенцию.

