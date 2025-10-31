 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Кредиты для физических лиц в 2025 году⁠,
0

Россияне пожаловались на внезапное изменение условий по кредитам

«Известия»: банки меняют условия кредитов без предупреждения клиентов
Сюжет
Кредиты для физических лиц в 2025 году

Клиенты российских банков сообщили о случаях внезапного изменения условий по кредитам, пишет газета «Известия». Финансовые организации без уведомления пересчитывают графики платежей, увеличивают срок кредитования и меняют процентные ставки.

По данным издания, чаще всего это происходит после отключения платных пакетов услуг, которые давали заемщикам льготы. Иногда клиенты не были заранее информированы об условиях, при которых такие пакеты прекращают действовать. После изменений вернуть прежний график выплат обычно невозможно.

В банках заявили, что изменения производятся в соответствии с условиями договоров и не нарушают закон. В Почта Банке подчеркнули, что готовы рассматривать обращения клиентов индивидуально.

Эксперты отметили, что банки вправе менять условия кредитов при нарушении заемщиком договора — например, при просрочке платежей. Однако, по словам специалистов, многие клиенты просто не читают детали соглашений и не знают о таких положениях.

Если банк не возвращает прежние условия кредита, заемщик может направить претензию, а при отказе обратиться в Банк России или Роспотребнадзор. Если это обращение тоже не помогло можно подать иск в суд о признании изменений недействительными.

С семей погибших военных спишут взятые до 2022 года кредиты
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

В июле 2025 года объем выданных россиянам кредитов достиг 917,2 млрд руб., что на 17,5% больше, чем в июне, и соответствует уровням октября прошлого года, когда рынок начал сокращаться после повышения ключевой ставки ЦБ. Количество новых кредитов выросло на 8,5% — до 2,6 млн договоров.

Рост был зафиксирован во всех основных сегментах:

  • кредиты наличными — 344,7 млрд руб. (+23%);
  • ипотека — 353,6 млрд руб. (+15%);
  • автокредиты — 157,3 млрд руб. (+19%).

Снижение наблюдалось в POS-кредитах (-6%) и кредитах наличными под залог автомобиля (-18%).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Полина Дуганова
кредиты Банки проценты
Материалы по теме
МВД предупредило о мошенничестве с самозапретом на кредиты
Общество
С семей погибших военных спишут взятые до 2022 года кредиты
Политика
Бизнес предложил кабмину выдавать льготные кредиты на инфраструктуру
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 30 окт, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 30 окт, 18:44
Капризов в матче с клубом Малкина забросил седьмую шайбу в сезоне НХЛ Спорт, 10:08
Мантуров исключил «закрытие» рынка из-за утильсбора Экономика, 10:08
Россияне пожаловались на внезапное изменение условий по кредитам Финансы, 10:04
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03
На первом IPO на Мосбирже в 2025 году девелопер GloraX привлек ₽2,1 млрд Инвестиции, 10:00
Сможет ли «Спартак» остановить «Краснодар». Интриги тура РПЛ Спорт, 10:00
В аварии с фурой в Амурской области погибли четыре человека Общество, 09:57
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Рекордсмен сборной России набрал два очка в матче НХЛ Спорт, 09:53
Как создать соглашение о неразглашении, чтобы оно работало, а не пылилосьПодписка на РБК, 09:47
Четыре человека погибли и более 20 пострадали в ДТП с трамваем в Туле Общество, 09:38
Бывший топ-менеджер Google: как понять, что вы поощряете буллинг в офисе Образование, 09:38
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Орловский губернатор предупредил о перебоях с отоплением из-за атаки БПЛА Политика, 09:26
ЗПИФ недвижимости выплатили рекордные 26,5 млрд руб.: как в них вложитьсяПодписка на РБК, 09:15