Россияне пожаловались на внезапное изменение условий по кредитам

Кредиты для физических лиц в 2025 году

Клиенты российских банков сообщили о случаях внезапного изменения условий по кредитам, пишет газета «Известия». Финансовые организации без уведомления пересчитывают графики платежей, увеличивают срок кредитования и меняют процентные ставки.

По данным издания, чаще всего это происходит после отключения платных пакетов услуг, которые давали заемщикам льготы. Иногда клиенты не были заранее информированы об условиях, при которых такие пакеты прекращают действовать. После изменений вернуть прежний график выплат обычно невозможно.

В банках заявили, что изменения производятся в соответствии с условиями договоров и не нарушают закон. В Почта Банке подчеркнули, что готовы рассматривать обращения клиентов индивидуально.

Эксперты отметили, что банки вправе менять условия кредитов при нарушении заемщиком договора — например, при просрочке платежей. Однако, по словам специалистов, многие клиенты просто не читают детали соглашений и не знают о таких положениях.

Если банк не возвращает прежние условия кредита, заемщик может направить претензию, а при отказе обратиться в Банк России или Роспотребнадзор. Если это обращение тоже не помогло можно подать иск в суд о признании изменений недействительными.

В июле 2025 года объем выданных россиянам кредитов достиг 917,2 млрд руб., что на 17,5% больше, чем в июне, и соответствует уровням октября прошлого года, когда рынок начал сокращаться после повышения ключевой ставки ЦБ. Количество новых кредитов выросло на 8,5% — до 2,6 млн договоров.

Рост был зафиксирован во всех основных сегментах: кредиты наличными — 344,7 млрд руб. (+23%);

ипотека — 353,6 млрд руб. (+15%);

автокредиты — 157,3 млрд руб. (+19%).

Снижение наблюдалось в POS-кредитах (-6%) и кредитах наличными под залог автомобиля (-18%).