В аварии с фурой в Амурской области погибли четыре человека
В Амурской области на трассе столкнулись фура Volvo и легковой автомобиль Toyota Ipsum, в результате погибли четыре человека, сообщает прокуратура региона. ДТП произошло утром 31 октября на 1668-м км автодороги Чита — Хабаровск.
«Водитель легкового автомобиля и его пассажиры погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал», — отметили в прокуратуре.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На место аварии выезжал прокурор Архаринского района Дмитрий Третьяков, добавили в ведомстве.
В середине октября в Амурской области один человек погиб в ДТП с легковой машиной Toyota Probox и автобусом. Еще 45 пассажиров госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Всего в автобусе находились более 50 вахтовиков. Предварительно, столкновение произошло из-за выезда автомобиля на встречную полосу. Сам водитель легковушки не пострадал.
