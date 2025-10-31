 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Прокуратура начала проверку из-за блэкаута в Мытищах

Мытищинская городская прокуратура начала проверку в связи с аварийным отключением электроэнергии в жилом комплексе на Тенистом бульваре, сообщает прокуратура Московской области. Без электричества, воды и отопления остались свыше 7 тыс. жителей.

«По имеющейся информации, электросетевой компанией не произведен своевременный ремонт поврежденного накануне основного кабеля, что привело к увеличению нагрузки на резервный источник электроэнергии и в последующем к его выходу из строя», — сказано в публикации ведомства.

Мытищинская прокуратура взяла под контроль восстановительные работы в ЖК. Она также проследит за вопросом перерасчета гражданам платежей за временное ограничение электроэнергии.

В Мытищах произошел блэкаут из-за коммунальной аварии
Общество

Авария затронула ЖК «Императорские Мытищи». В единой диспетчерской службе подтвердили, что там произошел обрыв силового кабеля. По словам жильцов, электричество отсутствует с 17:55 мск 30 октября во всем районе. Это третье отключение в комплексе за сутки. Кроме того, в домах пропал сигнал связи и начали остывать батареи.

В некоторых квартирах возникли трудности с подачей воды, так как из-за отсутствия электричества перестали работать насосы. В районной администрации пообещали организовать подвоз воды у дома № 6 на Тенистом бульваре.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Мытищи электричество прокуратура
Материалы по теме
В Мытищах произошел блэкаут из-за коммунальной аварии
Общество
На Сахалине произошел блэкаут
Общество
Губернатор назвал причину блэкаута на Сахалине
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 30 окт, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 30 окт, 18:44
Над 14 регионами России сбили 130 дронов Политика, 08:34
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Прокуратура начала проверку из-за блэкаута в Мытищах Общество, 08:30
WP узнала о признании в США нарушений прав человека Израилем в Газе Политика, 08:29
Полянский обвинил Украину в неблагодарности из-за поддержки блокады Кубы Политика, 08:21
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:19
Карьера неудачника и хедж-фонд на $1 млрд: кто такой Леопольд АшенбреннерПодписка на РБК, 08:08
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Во что лучше было инвестировать в мире за 200 лет. А где Россия?Подписка на РБК, 08:00
Экс-владелец «Южуралзолота» — РБК: «Я не имею доступа ни к чему»Подписка на РБК, 08:00
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
В Ярославле ночью отразили атаку беспилотников Политика, 07:37
На «Финуслугах» появился фонд под управлением блогера Мурада Агаева Инвестиции, 07:30
Fox News заметил смягчение позиции Трампа по конфликту на Украине Политика, 07:30
Аэропорт Волгограда второй раз за сутки закрыли для полетов Общество, 07:26