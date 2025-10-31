Прокуратура начала проверку из-за блэкаута в Мытищах

Мытищинская городская прокуратура начала проверку в связи с аварийным отключением электроэнергии в жилом комплексе на Тенистом бульваре, сообщает прокуратура Московской области. Без электричества, воды и отопления остались свыше 7 тыс. жителей.



«По имеющейся информации, электросетевой компанией не произведен своевременный ремонт поврежденного накануне основного кабеля, что привело к увеличению нагрузки на резервный источник электроэнергии и в последующем к его выходу из строя», — сказано в публикации ведомства.



Мытищинская прокуратура взяла под контроль восстановительные работы в ЖК. Она также проследит за вопросом перерасчета гражданам платежей за временное ограничение электроэнергии.

Авария затронула ЖК «Императорские Мытищи». В единой диспетчерской службе подтвердили, что там произошел обрыв силового кабеля. По словам жильцов, электричество отсутствует с 17:55 мск 30 октября во всем районе. Это третье отключение в комплексе за сутки. Кроме того, в домах пропал сигнал связи и начали остывать батареи.

В некоторых квартирах возникли трудности с подачей воды, так как из-за отсутствия электричества перестали работать насосы. В районной администрации пообещали организовать подвоз воды у дома № 6 на Тенистом бульваре.