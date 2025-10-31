 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Стали известны дата и место похорон актера Анатолия Меньщикова

Актера Анатолия Меньщикова похоронят 3 ноября на Троекуровском кладбище

Похороны заслуженного артиста России актера театра Вахтангова Анатолия Меньщикова пройдут 3 ноября на Троекуровском кладбище, сообщил ТАСС директор театра Кирилл Крок.

«Анатолия Сергеевича похоронят в понедельник днем на Троекуровском кладбище», — сказал Крок.

По данным агентства, церемония прощания с Меньщиковым пройдет 3 ноября с 10:00 до 12:00 мск в Большом фойе театра.

Анатолий Меньщиков, прослуживший в театре Вахтангова почти пять десятилетий, скончался в четверг, 30 октября, на 76-м году жизни.

Меньщиков родился 3 июня 1950 года. В 17 лет он устроился машинистом сцены в Театр на Таганке, где однажды заменил заболевшего актера в спектакле Юрия Любимова. После окончания Театрального института имени Щукина Меньщиков стал актером театра Вахтангова, где сыграл почти в сотне постановок.

В образе унтер-офицера Лорио в спектакле «Мадемуазель Нитуш» артист вышел на сцену более 400 раз, в том числе в дуэте с актрисой Марией Ароновой. Кроме работы в театре Меньщиков более пяти лет вел по воскресеньям на радиостанции «Говорит Москва» поэтические радиоконцерты, где выступал в роли художественного чтеца. Актер был удостоен ордена Дружбы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Плугина Ирина
похороны актер Троекуровское кладбище
Материалы по теме
Умер актер и режиссер дубляжа Андрей Гриневич
Общество
Умер актер и театральный педагог Геннадий Назаров
Общество
Умер актер из фильма «Три плюс два» Геннадий Нилов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 30 окт, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 30 окт, 18:44
Трамп после турне по Азии раздал детям конфеты на Хэллоуин в Белом доме Политика, 02:27
Снятого нижегородского викария проверят на канонические преступления Общество, 02:13
В Липецке и районах объявили опасность атаки дронов Политика, 02:00
Стали известны дата и место похорон актера Анатолия Меньщикова Общество, 01:36
В аэропорту Тамбова ограничили полеты Политика, 01:32
Концертный директор Успенской объяснил ликвидацию ее ИП в России Общество, 01:18
Atlantic узнал, что министры США живут на базах армии после смерти Кирка Политика, 01:10
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В Мытищах произошел блэкаут из-за коммунальной аварии Общество, 00:46
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp Технологии и медиа, 00:39
Минобрнауки в 2026 году выделит вузам 620,5 тыс. бюджетных мест Общество, 00:17
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Сенатор рассказал о масштабах ядерных испытаний США Политика, 00:05
Юристы рассказали о возможных последствиях для Валиевой после апелляции Спорт, 00:00