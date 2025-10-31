Стали известны дата и место похорон актера Анатолия Меньщикова
Похороны заслуженного артиста России актера театра Вахтангова Анатолия Меньщикова пройдут 3 ноября на Троекуровском кладбище, сообщил ТАСС директор театра Кирилл Крок.
«Анатолия Сергеевича похоронят в понедельник днем на Троекуровском кладбище», — сказал Крок.
По данным агентства, церемония прощания с Меньщиковым пройдет 3 ноября с 10:00 до 12:00 мск в Большом фойе театра.
Анатолий Меньщиков, прослуживший в театре Вахтангова почти пять десятилетий, скончался в четверг, 30 октября, на 76-м году жизни.
Меньщиков родился 3 июня 1950 года. В 17 лет он устроился машинистом сцены в Театр на Таганке, где однажды заменил заболевшего актера в спектакле Юрия Любимова. После окончания Театрального института имени Щукина Меньщиков стал актером театра Вахтангова, где сыграл почти в сотне постановок.
В образе унтер-офицера Лорио в спектакле «Мадемуазель Нитуш» артист вышел на сцену более 400 раз, в том числе в дуэте с актрисой Марией Ароновой. Кроме работы в театре Меньщиков более пяти лет вел по воскресеньям на радиостанции «Говорит Москва» поэтические радиоконцерты, где выступал в роли художественного чтеца. Актер был удостоен ордена Дружбы.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России
Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия
Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»
Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра
Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту