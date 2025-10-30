Умер актер театра Вахтангова Анатолий Меньщиков

Анатолий Меньщиков (Фото: Театр имени Евгения Вахтангова)

На 76 году жизни умер заслуженный артист России Анатолий Меньщиков, посвятивший театру Вахтангова почти пять десятилетий. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Меньщиков родился 3 июня 1950 года. Он начал творческий путь в 17 лет, устроившись машинистом сцены в Театр на Таганке, где однажды заменил заболевшего актера в спектакле Юрия Любимова. Позднее окончил Театральный институт имени Щукина и стал актером театра Вахтангова, где сыграл почти в сотне постановок.

Одной из самых заметных его работ стала роль унтер-офицера Лорио в спектакле «Мадемуазель Нитуш». В этом образе он вышел на сцену более 400 раз, в том числе в дуэте с актрисой Марией Ароновой. Помимо работы в театре Меньщиков более пяти лет вел на радиостанции «Говорит Москва» поэтические воскресные радиоконцерты, где выступал в роли художественного чтеца.

Актер был удостоен ордена Дружбы. На сайте театра Вахтангова также говорится, что именно по просьбе Меньщикова артист Владимир Высоцкий заполнил ставшую знаменитой анкету с личными и более философскими вопросами.