Общество⁠,
0

Концертный директор Успенской объяснил ликвидацию ее ИП в России

Певица Любовь Успенская ликвидировала свое ИП для открытия нового

Певица Любовь Успенская ликвидировала свое ИП для открытия нового, сообщил РБК концертный директор артистки Александр Иваненко.

«Мы его [ИП] закрыли и сейчас, через 2-3 дня открываем новое ИП с более широким спектром наименований», — заявил Иваненко.

Ранее телеграм-канал SHOT написал, что Успенская закрыла свой бизнес в России и ликвидировала ИП, которое открывала будучи гражданкой США в 2021 году, не имея на тот момент российского паспорта.

По данным SHOT, в документах певицы на тот момент не было указано отчество, а в графе «Гражданство» значились США. Весной 2023 года Успенская внесла изменения в уставные документы, указав в них гражданство России. Среди видов деятельности ИП певицы были указаны производство кинофильмов и издание песен.

Киркоров отсудил у Успенской ₽280 тыс. за «женоненавистника»
Общество
Филипп Киркоров

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Плугина Ирина, Маргарита Ларичева Маргарита Ларичева
Любовь Успенская певица индивидуальный предприниматель
